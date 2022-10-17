勇士豪擲2份億元合同續約普爾、維金斯 格林處境微妙

衛冕冠軍金州勇士15日閃電以兩份上億合同，分別續約普爾和維金斯，穩定軍心。圖為普爾在進攻。（記者劉先進／攝影）

格林重拳打倒隊友普爾(Jordan Poole)的視頻曝光一周、被總教頭柯爾稱為執掌球隊以來「最大危機」之際，衛冕冠軍金州勇士 15日閃電以兩份上億合同，分別續約普爾和維金斯，穩定軍心。一旦格林在明年執行球員選項，勇士2023到2024賽季12人的薪資和奢侈稅支出將達到4.83億。填滿球隊陣容，勇士單賽季支出約為驚人的5億元，刷新NBA 歷史紀錄。考慮到勇士未來龐大的開支，越來越短的奪冠窗口，四次幫球隊捧杯的功臣格林，進攻能力大幅下滑，合同續約極為微妙，要麼降薪留隊，要麼離開勇士。

格林在此前訓練中和普爾發生衝突，格林先過去用胸膛頂撞普爾，普爾將其推開，格林快速揮拳，以迅雷不及掩耳之勢擊倒普爾。視頻被TMZ曝光，體育界頗為震驚。有媒體曝光，兩人在訓練中時有口角，球員注意到普爾自從訓練營後行為上的變化。教頭柯爾甚至表示，這是他執掌勇士以來最大危機，已對格林罰款，但不會禁賽。格林也在14日的季前賽上場，與普爾有過互動。這意味著，他不會缺席勇士對陣湖人的頒發冠軍戒指之夜。

根據ESPN記者沃神(Adrian Wojnarowski)表示，普爾同意4年1.4億的續約合同，將在勇士至少待到2027年。他的合同保障部分1.23億，獎金1700萬，包括500萬可能得到的獎金(條件是勇士例行賽52勝、進入首輪、次輪，西區決賽、總決賽各25萬)、1200萬的不大可能得到的獎金(入選最佳陣容、最佳防守陣容、MVP和最佳防守球員各有100萬)。

衛冕冠軍金州勇士15日閃電以兩份上億合同，分別續約普爾和維金斯，穩定軍心。圖為維金斯在進攻。（記者劉先進／攝影）

普爾目前23歲，場均18.5分3.4個籃板4助攻，投籃命中率44.8%。他季後賽場均17分3.8次助攻2.8個籃板。是勇士替補席上的首席得分手。作為冉冉升起的新星，普爾能自主持球進攻，和柯瑞 配合時，還能投空位三分，這份續約合同可謂物超所值。勇士還在15日下午與維金斯達成了一份4年1.09億的續約。考慮到維金斯在總冠軍賽中的第二得分手以及防守端的貢獻，這幾乎是一份白菜價的續約。

接連兩份上億合同的續約，讓勇士的薪資單繼續暴漲，格林留隊的前景變得撲朔迷離起來。他還有兩年合同在身，明年擁有球員選項，薪資為2760萬。因為年紀增大，得分能力嚴重下滑，三分命中率29.6%，格林若跳出合同，市場前景不妙，明年極有可能執行球員選項。

NBA薪資專家馬克斯(Bobby Marks)表示，一旦格林明年留隊，勇士2023到2024賽季12人的薪資和奢侈稅支出將達到4.83億，填滿球隊陣容(13到15人)，勇士單賽季支出將達到驚人的5億元。這也將刷新NBA紀錄。