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灣區細雨多霧 10月野火風險緩解 9月1場大雨是關鍵因素

編譯組／灣區16日電
舊金山灣區近來細雨、大霧與較涼爽溫度，促使原本10月份通常最容易發生火災的情況緩解。(Getty Images)
舊金山灣區近來細雨、大霧與較涼爽溫度，促使原本10月份通常最容易發生火災的情況緩解。(Getty Images)

長期居住在加州的居民都知道，秋天通常是加州發生野火的最危險時間。但是，近來濛濛細雨、大霧與涼爽溫度，使原本10月份最容易發生火災的情況緩解。

一年中前六個月若沒有大量降雨，代表著擁有一年中最乾燥植被的10月份、加上秋季經常有從陸上吹向海洋的強烈季風，加州歷史上五次最致命火災中，有四次發生在10月或11月初，包括2018年坎普火災(Camp Fire)、1911年屋崙山火(Oakland Hills Fire)、2017年酒鄉大火。

但是，今年情況不同。10月份已過一半，儘管加州入陷入第三年乾旱，但至今尚未有任何地方發生失控大火。專家表示，一個關鍵因素是因為9月中旬的一場大雨，濕潤了北部與南部的大部分地區，其次是灣區天氣近幾周較為涼爽多霧。

半月灣「金門氣象局」(Golden Gate Weather Services)氣象學家努爾(Jan Null)指出，這個天氣模式的出現，有助於在野火季節降低風險。預報員表示，由於氣象模式「雷克斯塊」(Rex Block)已在太平洋沿岸建立，當加州海岸附近有高氣壓時、它會阻擋風暴；低氣壓區可吸引來自太平洋的風暴。

在10月份的大部分時間，強大高壓區一直位在太平洋西北部、海峽群島周為低壓區以北。這種情況會導致高溫附近溫度更高、低溫附近溫度更低。也改變風力條件，目前模式正將來自海上更涼爽潮濕空氣、也就是大自然空調，帶到北加州的大部分地區，並阻止來自沙漠更熱更乾燥的風向西吹，乾熱風通常會增加火災危險。

今年10月大部分時間，大霧籠罩北加州海岸與沿海，氣溫比往常低5-10度。

蒙特瑞的「國家氣象局」辦公室氣象學家米勒(Sean Miller)表示，由於氣溫較低、水氣較多，陸地上沒有強風，這些條件不利於野火蔓延。這並不是說不會有火災，而是若火災發生，較不會快速蔓延。努爾指出，這種氣象模式會持續到下周。

過去幾年，在秋季的前幾次大雨之後，加州的火災危險通常明顯降低。去年，大雨是於10月下旬才來到。今年，加州許多地區天氣涼爽潮濕，9月還發生一場風暴，不過，經過三年乾旱的植被仍非常乾燥。消防人員繼續保持警惕。加州消防局局長桑切斯(Issac Sanchez)表示，現在非常幸運，有利氣候條件有助防災，但並未放鬆，因為不知道下一次災害何時會發生。

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