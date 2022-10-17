紐森連任加州州長無懸念 被指更想選總統

紐森被指對競選總統更有興趣。(記者劉先進╱攝影)

你聽說11月有加州 州長選舉嗎？

你應該在上周收到郵寄選票。州長紐森 (Gavin Newsom)一定對他的連任機會非常滿意。他沒有花太多時間說服加州選民他應該連任。相反，他一直把焦點放在與紅州競爭對手的鬥爭上，促使德州和佛州的州長越來越認為紐森想領導這個國家，而不僅僅是加州。

「我覺得我的對手不想談論我，也不想讓人們知道我是誰，」州參議員達勒(Brian Dahle)說。他是紐森在11月8日選舉中的共和黨挑戰者。「歸根結柢，他不想談論加州的真正問題，例如生活成本、汽油價格。他正在競選總統。」

關注紐森的總統願望是否會在加州選舉中吸走所有氧氣？今年秋天的州長競選幾乎沒有什麼令人興奮的事情，以至於候選人很難受到關注。

但加州仍有很多令人興奮的事情：競爭激烈的中央山谷和南加州眾議會選區可以決定共和黨人是否重新奪回國會。 在加州的一些最大城市——洛杉磯、屋崙和聖荷西，都舉行了勢均力敵的市長競選。兩名NFL球隊老闆正在向49人隊所在的聖克拉拉市選舉投入大量現金。有針對州立學校校長和司法部長的競選，以及其他六項全州範圍內的投票 措施，紐森至少也參與了其中一項。

但是選民會出現在投票站，或者至少郵寄選票嗎？

政治數據公司副總裁米切爾(Paul Mitchell)表示，政府為促進選民登記和簡化投票所做的努，力導致更多的人在最近的選舉中投票。但投票的熱情是另一回事。當選民生氣時，投票的熱情往往會上升。加州公共政策研究所上個月的一項民意調查發現，無論該州走向正確還是錯誤的方向，選民都平分秋色。

紐森對競選他目前的工作有多熱情？加州官方選民信息指南中，他甚至沒有照片和候選人聲明。紐森競選發言人克里克(Nathan Click)表示，這是州長出於謹慎而不得不在初選前做出的決定，不知道誰可能會反對他。

州長「沒有把任何事情視為理所當然」，克里克說。

紐森同意在10月23日與達勒進行辯論。在此之前許多選民已寄回他們的選票。

他整個夏天都在與德州和佛州等其他州的共和黨領導人在廣告、廣告牌和社交媒體上辯論，將他們吸引到槍枝和墮胎等熱點問題的辯論中。對於大多數加州人來說，這是有趣的轉移，否則就缺乏戲劇性。

紐森在2021年9月以62%的投票率輕鬆擊敗罷免後，他已經享有有利的連任機會。

維吉尼亞大學政治中心主任薩巴托(Larry J. Sabato)說：「在紐森在罷免選舉中大獲全勝之後，對紐森連任競選的任何疑慮都消失了，與全國其他民主黨和共和黨州長一樣，紐森正在為 2024年做準備，以防拜登不尋求連任。」

在州長競選中，民意調查顯示達勒落後於紐森。共和黨人上一次贏得全州範圍的競選是在2006年，史瓦辛格擔任州長。