德利市7旬華婦遭入室痛毆洗劫 搶走畢生儲蓄

有一名嫌犯自稱是PG&E員工，手拿一部筆記本電腦，身著螢光色工作背心打扮成電氣工人，以此接近老婦。（記者張曼琳／電視截屏）

三名高大劫匪上個月28日闖入德利市（Daly City）一名70歲華裔老婦家中襲擊和搶劫，掐劫匪住老婦脖子並搶走她畢生儲蓄。案發的監控視頻中可聽到老婦陣陣慘叫，其中一名嫌犯34歲的列治文市居民切夫斯（Derouen Cheeves）被捕，被控多項重罪，關押在聖馬刁縣主監獄 （ San Mateo County Main Jail）不得保釋，下次的出庭日期為10月18日。

三嫌配合 有預謀作案

案發在9月28日上午10時左右，德利市洛斯奧利沃斯大道（ Los Olivos Avenue ）100號街區。根據電視台ABC7公開監控錄像顯示，有三名身形高大的劫匪作案，其中至少有一名嫌犯自稱是PG&E員工，手拿一部筆記本電腦，身著螢光色工作背心打扮成電氣工人，以此接近受害老婦。

案發時老婦正在自家門口澆花。（記者張曼琳／電視截屏）

老婦的孫女斯凱勒（Skylar）表示：「這場搶劫顯然是有預謀的，劫匪趁只有奶奶一個人在家時作案，實在可惡。」她希望針對亞裔長者的犯罪能夠停止。

老婦的孫女斯凱勒認為：「這場搶劫顯然是有預謀的，劫匪趁只有奶奶一個在家時作案，實在可惡。」（記者張曼琳／電視截屏）

斯凱勒說，案發時，奶奶正在家門口澆花，一名身穿螢光背心人自稱是PG&E員工，走近與奶奶搭話。「但奶奶很聰明，沒有理會他並走回屋內。」這時，另外兩名劫匪跳過柵欄，從後院闖入家裡。奶奶見狀大聲尖叫，想要從正門逃跑，但被守在門口的那名假裝成電氣公司員工的劫匪控制。

警方透露，三名嫌犯搶走大量的金錢和珠寶，其中切夫斯涉及多起入室搶劫案。（記者張曼琳／電視截屏）

斯凱勒還表示，劫匪將奶奶寵物狗吉娃娃拽走，掐住老婦脖子並毆打她，導致她的嘴唇受傷，受到嚴重驚嚇。監控視頻中，只聽老奶奶的陣陣慘叫，隨後三名劫匪手中拿著裝有財務的盒子大步跑走。

涉案多起 重罪不得保釋

最近幾個月，德利市和舊金山警察 局正在合力調查，在兩市邊界發生的一系列武裝入室搶劫案。德利市警察局在周四（13日）的新聞稿中表示，在執行多項搜查令後，警方5日逮捕該案三名嫌犯之一、34歲的列治文居民切夫斯，但目前至少還有兩名嫌犯人在逃。警方表示，他們已識別出嫌犯的車輛和另一輛用於搶劫的車輛。

警方透露，三名嫌犯搶劫大量的金錢和珠寶，也表示切夫斯涉嫌多起入室搶劫案，其中包括今年4月在德利市持槍搶劫一家美甲店。切夫斯被多項重罪指控，現關押在聖馬刁縣主監獄（ San Mateo County Main Jail）不得保釋，下次的出庭日期為下周二（18日）。警方也仍在調查該案，有任何相關信息的人士，請通過電郵[email protected]聯絡探員Serbin。

求助社區 盼追回畢生積蓄

根據孫女斯凱勒在網站Go Fundme提供的信息，老婦人在40多年前從中國移民至美國。初來時身上沒有任何積蓄，靠打三份縫製拉鍊、衣領等工作，支撐家庭和子女，如今卻被洗劫一空。現年70歲的她患有糖尿病，不知如何應對未來的醫療帳單 ，因此向社區人士求助。

截止昨日，共799名熱心社區人士捐出5萬4962元善款，超過目標10萬元的一半。斯凱勒也於周二（11日）在網站更新留言，感謝大家的善心和愛心，還寫道：「大家的善意支持為她（奶奶）提供重新開始的基礎，為此，我們的家人永遠感激不盡。」

如欲幫忙受害老婦人，可在此Go Fundme網站捐款，網址為www.gofundme.com/f/help-my-grandma-recover-from-brutal-home-robbery