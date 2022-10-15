舊金山刺青男連續跟蹤騷擾女性被捕 恐被控16罪

在舊金山連環跟蹤騷擾許多女性的男子哈伯斯14日被捕。（電視新聞截圖）

在舊金山 女性發起運動，施壓刑事司法系統對一名跟蹤騷擾女性連環作案的男子採取行動後，這名男子終於在14日被捕。

舊金山警方把34歲的哈伯斯（Bill Gene Hobbs）與過去幾周內發生的14起跟蹤騷擾女性案連接起來後，高等法院法官13日晚間對哈柏斯發出逮捕令；美國公園警局（U.S. Park Police）警員14日在水上公園（Aquatic Park）逮捕哈伯斯，將他移送給舊金山警局。哈柏斯目前被羈押在舊金山縣監獄 中。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，哈伯斯多年來一直在舊金山地區造成女性恐慌，她準備對哈伯斯提出16項指控，包括一項非法監禁重罪、六項毆打輕罪、兩項襲擊輕罪、四項公共滋擾輕罪和三項性毆打輕罪。謝安宜說，她將把這些指控整合為一項主要案件，對哈伯斯提出告訴，並要求法官在審判之前不准保釋哈伯斯。

舊金山警方表示，警員是在接到目擊者報案後逮捕到哈伯斯。事實上，要認出哈伯斯並不難，他身高6呎4吋，耳朵穿有耳釘，全身是刺青，包括手指上刺有E-V-I-L（邪惡）字樣。

過去一個多月以來，有許多女性受害者出面向警方報案；在警方收到的14起報案中，有一起事件發生在4月25日，26歲女子奧莉維亞（Olivia）在Marina區步行前往健身 房的途中，被哈伯斯從背後抓住，把她拉到身邊一直對她說她很漂亮，甚至在她逃跑時追上她。奧莉維亞上個月受訪時說：「他比我高大得多，而且把我抓得很緊。」

哈伯斯犯案地點包括德洛雷斯公園（Dolores Park）、JFK Drive和舊金山其他街道；受害者表示，她們都曾被一個符合哈伯斯外表的男子抓住、追逐或色瞇瞇地看著。許多人也在臉書或NextDoor上分享類似的遭遇。

哈伯斯上個月接受舊金山紀事報（Chronicle）訪問時表示，他的確接近他認為有吸引力的女性，但沒有發生肢體接觸。他還將他的行為比喻為浪漫電影中的英雄。

隨著哈伯斯的惡名遠播，警方卻遲遲沒有採取行動，讓舊金山女性十分失望。在哈伯斯被捕後，女性們想知道，當局這次是否真的會讓哈伯斯負起責任？

事實上，舊金山司法系統長期以來未介入哈伯斯的罪行，甚至駁回哈伯斯犯下的多起案件指控；包括2017年涉及的非法侵入、非法監禁、毆打、向警方提供虛假訊息，以及2020年12月一起跟蹤、猥褻、毆打、搶劫一名15歲少女的案件。

紀事報表示，哈伯斯事件反映出受害者挺身而出報案的重要性，而不是像過去，受驚嚇的受害者只把可怕的遭遇當作單一事件不去追究。

謝安宜說：「我們正在重建人們對舊金山刑事司法系統的信心，讓受害者挺身而出說出他們的遭遇，希望有助恢復居民之間的信任。」