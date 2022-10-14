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調查：金山想出走人口冠全美 8%計畫搬到他城

編譯組╱灣區13日電
美國人口普查局「美國住房調查」顯示，舊金山都會區約有18%居民計畫明年搬家，比率為美國大都會區之冠。(Getty Images)
美國人口普查局「美國住房調查」顯示，舊金山都會區約有18%居民計畫明年搬家，比率為美國大都會區之冠。(Getty Images)

根據最新數據，舊金山相較於其他大都會區，有更多居民明年考慮移居。這項調查是由美國人口普查局每兩年進行一次「美國住房調查」(American Housing Survey)，顯示舊金山都會區約有18%居民計畫明年搬家，其中有近半數或約占8%總人口的居民，表示他們計畫搬到其他城市，所占人數比率為美國大都會區之冠。

因為這項調查著重在比一般城市更大的都會區，所以考慮搬家居民可能搬至都會區的另一個城市，例如從舊金山搬到屋崙。整體而言，數據顯示，舊金山都會區居民比其他都會區，更可能考慮搬到其他地方。西雅圖都會區居民計畫搬離比率與舊金山相近、約有7.2%居民人口考慮搬到另一個城市，但大部分居民表示計畫在城市內進行搬移，而非搬到舊金山等城市。

大型且忙碌的大都會區，可能見到更多想出走的居民，這個族群人口通常較年輕，因此比鄉村更具流動性。但即使在家庭年齡分布相似的大都會區，例如紐約和芝加哥，2021年考慮進行重大搬移計畫的居民，也比舊金山少得多，分別占居民總人數的3.2%與5%。

由於這是「美國住房調查」第一年在調查中包含是否計畫移居的特定問題，因此無法將調查結果與過去進行比較；但其他數據表明，疫情人口移動趨勢，可以解釋舊金山為何比其他都會區有更多人考慮離開。

在舊金山市內，疫情期間的人口發生巨變；這座城市一年內失去近5萬5000人、超過總人口6%，抹殺了過去十年的人口增長，並且導致舊金山成為全美疫情期間人口減少幅度最大的城市。離開舊金山都會區的居民大都是年輕人、白人與富裕人士。疫情期間，舊金山也流失25%的20多歲白人人口，此外，因為有許多高收入者離開這座城市，全市收入中位數從2019年至2021年下跌近5%。

這項調查報告不包括有關民眾為何考慮搬移的資料，但是，人口統計學家指出，導因於住房嚴重短缺，舊金山都會區的高生活成本，以及期待購買寬敞且相對負擔得起房屋的遠距工作者人數增加，都是影響居民考慮移居他地的原因。

舊金山 大都會 疫情

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