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台13家新創 簽約史丹福、柏克萊

記者熊移山／庫比蒂諾報導
經濟部與史丹福及柏克萊大學完成聯合簽約後合影，前排左起SkyDeck資深顧問Pochi Wu、工研院北美公司王韶華總經理、史丹福大學工學院國際教務長李特爾。後排柏克萊加大(左起)前工學院副院長Anthony George、SkyDeck國際大使Jeep Kline、經濟部技術處處長邱求慧、史丹福大學工學院教授Charles Eesley、課程主任Ronie Shilo。(簽約單位提供)
經濟部與史丹福及柏克萊大學完成聯合簽約後合影，前排左起SkyDeck資深顧問Pochi Wu、工研院北美公司王韶華總經理、史丹福大學工學院國際教務長李特爾。後排柏克萊加大(左起)前工學院副院長Anthony George、SkyDeck國際大使Jeep Kline、經濟部技術處處長邱求慧、史丹福大學工學院教授Charles Eesley、課程主任Ronie Shilo。(簽約單位提供)

台灣經濟部技術處13日帶領13家法人新創公司與史丹福大學柏克萊大學完成聯合簽約，未來將藉由兩家大學在「育成」新創產業的經驗，輔導台灣新創產業更快邁入國際市場及募集資金。本次合作預計創造至少新台幣3億元產業機會。

本次簽約由經濟部技術處處長邱求慧與史丹福大學國際教務長李特爾(Carissa Little)，及柏克萊大學SkyDeck亞洲區國際大使克萊恩(Jeep Kline)三位代表簽約。現場並有駐美代表、學者及業者觀禮，展現台灣產、官、學、研聯手推動新創，鏈結矽谷拚全球產業的決心。

邱求慧表示，新創產業成功率雖然不到10%，但是新創確實成為驅動全球經濟的動力，絕對是值得重視的市場。

本次技術處推動的「科專事業化生態系推動(Taiwan Research-Institute Entrepreneur Ecosystem Program；TREE)計畫」，首次從八大法人研發機構中，嚴選出的團隊集中於生技、資安、人工智慧(AI)、半導體及衛星通訊產業新創，所選出來的13家公司。

評審也包括了美方兩家學校的代表共同參與。一共選出包括：酷手科技、安堉創新科技、邁爾凌科技、醫起付、 林海之星、集思智能、仁匯國際、 德芙生醫、指向科技及功夫好等。

邱求慧指出，史丹福大學科技創業計畫(Stanford Technology Venture)已經成功培育累計培育338家新創，今年排名全球第一。柏克萊大學SkyDeck加速器也是新創加速器全球前五名。未來再搭配大學中工學院、商學院、公衛學院的專業研發諮詢，加上產業界校友人脈，相信在為期3個月的系統化課程、 業師輔導、資金媒合、市場串接等特訓，更能提高成功率。

邱求慧補充，今年年初才修定的新創專章，已經將法人研發機構員工可以針對發明的產品擁有的技術股份，從至少10% 提高到至少30%，藉此以提高員工創新的動機與誘因。另外今年的新創是由法人研發機構選出，未來在一切步入軌道後，也會有機會開放給國內私人企業參加。

台灣經濟部及工研院簽約團隊，經濟部技術處處長邱求慧（右三）、工研院北美公司總經理...
台灣經濟部及工研院簽約團隊，經濟部技術處處長邱求慧（右三）、工研院北美公司總經理王韶華（左二）。（記者熊移山／攝影）

史丹福大學 柏克萊 矽谷

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