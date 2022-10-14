大加州震動之旅 巡迴6城教保命技巧 「趴下、找掩護和抓牢」

地震警報系統項目主管蘭貝斯站在地震模擬拖車前。（記者陳爍嘉／攝影）

加州 在創建全國首個地震 警報系統，加州州長緊急服務辦公室(California Governor’s Office of Emergency Services，簡稱Cal OES)正在舉辦一場全州巡迴演出，配備地震模擬拖車，被稱為大加州震動之旅。

10月20日是國際大震動日(International ShakeOut Day)，旨在教育民眾了解在發生地震時立即採取行動的重要性。在國際大震動日之前，數百萬加州人將參加地震演習，加州州長緊急服務辦公室和其他地區的合作夥伴，正帶頭為加州六個城市提供保命的地震防備技巧，同時展示提供真實地震感的模擬器。

大加州震動之旅13日巡迴到中半島蒙洛公園市，工作人員透過拖車的地震模擬器，提供體驗模擬規模7.0地震的機會。

當記者坐進拖車內的體驗座椅後，工作人員打開地震模擬器，規模7.0的地震強度比想像中強烈，拖車內的裝飾品都會隨著震動瘋狂搖擺；可以想像若是真實的地震發生，家中未被固定妥當的家具、雜物，甚至是整個房屋都有可能會被震落，會對居民，特別是兒童或動物造成生命威脅。

地震模擬拖車內的座椅沒有配備安全帶，只有座椅右側一個小握柄可供記者勉強保持平衡； 如果相同的震動強度發生在真實生活中，處於室內的民眾只能用爬行讓自己移動到安全的位置。但是強烈的震感給人帶來的陌生感，衝擊感和緊張感，可能會導致真正事發時無法冷靜且快速思考，所以居住在地震帶的民眾應該提前規畫地震的應急準備和撤退路線。

地震警報系統項目主管蘭貝斯(Derek Lambeth)介紹指出，中半島門羅公園市是大加州震動之旅活動的第二站，他鼓勵所有加州居民練習「趴下、找掩護和抓牢」(Drop, Cover, and Hold On)，以減少地震導致的傷亡事件。

美國各地的醫療和急救組織一致認為，「趴下、找掩護和抓牢」是減少地震期間人員傷亡的一種手段。該方法包括趴倒在地，蓋住頭部或身體，最好是躲到桌子底下，並抓住牢固的家具。

這次大加州震動之旅將停留在加州的六個城市；其他站點包括沙加緬度(Sacramento)、蒙洛公園市、聖路易奧比斯波(San Luis Obispo)、貝克斯菲(Bakersfield)、洛杉磯和聖地牙哥。

加州州長緊急服務辦公室主任吉拉杜奇(Mark Ghilarducci)表示，加州對地震等自然災害並不陌生，所以加州人必須在下一次地震發生之前，接收到能夠救命的信息指導。

加州州長緊急服務辦公室、柏克萊加大 和美國地質調查局於2019年合作推出全美第一個全州範圍的地震預警系統——MyShake APP；一直以來，包括少數族裔社區在內的弱勢社區，更容易受到地震和其他自然災害的影響，MyShake APP這類型的資源可以幫助加州所有社區都能收到實時地震速報，讓大家在災害來臨時把握分秒逃生機會。該系統可以快速偵測到高震級地震，並在地震發生時，通過警報系統提醒相應地區的加州居民即時採取保護措施。

MyShake系統報告來自美國地質調查局和其他全球地震局，以及社區成員提供的實時資訊。蘭貝斯強烈建議居民下載這款免費的抗震APP，設置地震警報，做好應對準備。