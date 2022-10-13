甲骨文、拜瑪林製藥解雇近300人 灣區就業前景堪憂

甲骨文本月在灣區裁員超過200人。（美聯社）

一家科技巨頭和一家跨國生物科技公司最近分別宣布裁員 計畫，將使灣區 失去近300份工作，讓人為灣區就業前景感到不安。

宣布在灣區裁員的企業是甲骨文 （Oracle America）和拜瑪林製藥公司（BioMarin Pharmaceutical）。甲骨文決定在灣區聖馬刁縣進行裁員，而拜瑪林則將在馬連縣進行裁員。據提交給加州就業發展局（Employment Development Department，簡稱EDD）的文件顯示，這兩家公司總共將裁撤295個職位。

總部原來在灣區，但現在已遷至德州的甲骨文在通知書中表示，將在灣區中半島地區裁員201人，已在10月3日生效。拜瑪林在文件中表示，將在北灣裁員94人。

聖荷西信使報（Mercury News）認為，一旦科技與生技企業裁員現象變得愈來愈普遍，將對灣區經濟造成深遠的影響。

數據顯示，灣區科技公司今年8月增加了7500個職位，其中3900個在聖他克拉拉縣，但灣區同月增加的各業職位總數只有4400個。這意味著，其他行業工作職位的流失，吃掉了科技業職位的增長業績。如沒有科技業的支撐，灣區8月份的職位數目實際上是減少的。

不過，甲骨文資深副總裁達德森（Anje Dodson）在提交給EDD的文件上說：「我們的Redwood Shores園區並未因這波裁員行動而關閉。」

甲骨文在文件上表示，裁員時間是10月3日到10月6日，灣區受影響的是紅木城Oracle Parkway辦公室和貝爾蒙（Belmont）Island Parkway辦公室，許多軟體和產品開發部門的普通職員和管理人員被解雇。甲骨文說：「預計這些裁員會是永久性的。」

根據媒體報導，甲骨文今年夏季已考慮在全球裁減數千個職位，而美國是主要的裁員地區之一。

總部位於馬連縣聖拉菲（San Rafael）的拜瑪林表示，他們已著手進行大規模的「重新設計」行動，以便讓公司有更好的集中性。

拜瑪林說：「重新設計簡化了公司組織，提高了工作效率，減少了整個組織的平均管理層，並優先考慮和提高未來主要業務需要的能力。」

拜瑪林預計會在全球裁去120名員工，約占員工總數的4%。

拜瑪林法律顧問柯維（Angeline Covey）說：「被解雇的員工會在10月5日和10月6日收到通知，離職時間將介於12月6日到明年1月31日之間。」