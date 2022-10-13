屋崙美麗湖附近 新建6個快速充電樁

薛麗比（中）表示，自2020年通過公平氣候行動計畫以來，屋崙市在應對氣候危機方面取得重大進展。（記者張曼琳／攝影）

建在屋崙 美麗湖（ Lake Merritt）附近的最新的電動汽車 快速充電站，12日正式啟用。站內共有6個快速充電樁，地點在Lake Park Ave 519號高速橋下方，為住在附近公寓的電動車司機提供快捷、便利的基礎服務設施。

新設置的充電站為屋崙市府和電動車充電網路公司EVgo合作打造，令該市的公共充電樁增至235個，以支持日益增長的電動汽車充電需求。充電站內共有6個200kw快速充電樁，依照不同的電車能力，可在15至45分鐘內，讓電車充電量至80%。

在屋崙美麗湖附近，最新的電動汽車快速充電站正式啓用。（記者張曼琳／攝影）

屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）、市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）前來為快速充電站的落成表達祝賀。薛麗比表示，自2020年通過公平氣候行動計畫以來，屋崙市在應對氣候危機方面取得重大進展。她認為，本次充電站落成，展現政府落實承諾，將屋崙的居民和租客，納入了這一重大轉變中。她還透露，她曾經在美麗湖附近老式公寓中居住15年，深深瞭解老式建築物不可能提供電車充電設施。她說：「今天，我們讓每個人都肩負使命，為應對氣候變化和減少空氣汙染盡一份力量。」

薛麗比在場說道：「今天，我們讓每個人都肩負使命，為應對氣候變化和空氣污染儘一份力量。」（記者張曼琳／攝影）

市議長勵琪表示，很高興見到充電站在美麗湖附近繁華的商業區落成。她強調：「新增的充電站，不僅幫助附近居民更方便的為車輛充電，也提升了他們使用便利設施的能力，支持城市公平和可持續目標。」

EVgo公司市場部和公共政策副主席拉法森（Sara Rafason）表示：「逐漸增長的電動汽車司機，需要公平分配的快速充電基礎設施，」她還強調：「EVgo主要在像美麗湖這樣的商業便利地點建立充電站，」她說：「在靠近交通樞紐的美麗湖附近（充電時），司機們可以在這裡吃點東西，逛逛公園，或者在附近的超市購買每周所需的日用雜貨。」她補充道：「我們期待未來在屋崙市部署更多的充電基礎設施，以支持向全電動未來的過渡。」

屋崙市長薛麗比（左）、市議長勵琪（右）均前來為快速充電站的落成表示祝賀。（記者張曼琳／攝影）

EVgo公司華裔工程師Sullivan Lee對更多的電動汽車充電站的建設滿懷信心。他認為對充電站的需求會越來越多，「目前這只是剛剛開始，隨著時間的推移，它會繼續增長。」

本次新建成的充電站，為該市零排放行動計畫的一部分，該計畫旨在到2045年完全實現零排放車輛運輸系統。屋崙市氣候項目經理赫什菲爾德 (Shayna Hirshfield-Gold）說：「該計畫將公平可及（基礎設施）放在首位。安裝公共充電站是我們可採取的一項關鍵行動，以打破公眾選擇電動汽車的障礙。」

新設置的充電站為屋崙市府和電動車充電網路公司EVgo合作打造。（記者張曼琳／攝影）

加州太陽能供應商GRID Alternatives 灣區分支機構的執行董事威廉姆斯(Arthur Bart-Williams) ，到場支持充電站建設，他認為類似項目可幫助少數族裔的低收入 人群，度過能源危機。他說：「最近隨著汽油價格的上漲，低收入家庭面臨著一個不可能的選擇，即是去工作和去上學，還是用於支付食物、住宅等基本必需品。」他還透露，「即使在油價高漲前，收入低於聯邦貧困線200%的人，已將約14%收入，用於支付燃料費用。」

因此，他認為建造公共充電站至關重要，透露加州能源委員會提供的資金將優先考慮在可負擔公共土地建造充電站和類似的能源項目。