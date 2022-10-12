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加州「培根法」 外州如何規範？最高法院質疑

編譯組／美聯社11日電
聯邦最高法院11日對具爭議性的加州培根法進行辯論。（Getty Images）
聯邦最高法院11日對具爭議性的加州培根法進行辯論。（Getty Images）

對於豬肉生產商稱加州一項法律會顛覆其行業、提高全國豬肉產品成本的說法，聯邦最高法院正在進行權衡。但在11日舉行的辯論中，大法官們似乎對培根以外的問題有更大的憂慮。

加州2018年通過的第12號提案（Proposition 12）要求，在加州銷售的豬肉必須來自在至少24平方呎空間內被飼養的母豬所生下的豬隻，代表母豬不得被飼養在妊娠定位欄（gestation crate）內。美國農場局聯盟（American Farm Bureau Federation）和位於愛阿華州的全國豬肉生產商委員會（National Pork Producers Council）對這項提案提出了告訴。

豬肉生產商表示，雖然加州的豬肉消費量占全國13%，但這些豬肉幾乎完全在加州以外的地區生產，主要在中西部和北卡羅萊納州。此外，絕大部分母豬的飼養條件都不符合加州第12號提案的標準，這項要求將迫使這個年產值260億元的行業改變飼養方式。

在兩個多小時的辯論中，最高法院的保守派和自由派法官都問到，是否有其他州的法律對其他州造成影響，以及這些法律後來的命運。

大法官凱根（Elena Kagan）指出其家鄉州的一項法律說：「我知道紐約州有一項法律規定，如果要進口木材到紐約州，木材必須使用特定殺蟲劑，以確保不會有害蟲跟著木材進入紐約州。這種法律是否應該被禁止？」

巴瑞特（Amy Coney Barrett）則提出，加州是否可以通過法律，禁止進口沒有要求雇員接種疫苗公司的豬肉，或沒有資助性別確認手術公司的豬肉。不過，她同時也擔心，如果法院認為加州這項法律不應該被允許，可能會造成其他影響。

巴瑞特說：「如此一來，還會有多少法律會因為可能造成影響而失效？法院是否會追究其他許多看起來很普通的法律？」

新任大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）對這個問題做出總結時尖銳地說：「加州有什麼權力控制愛阿華州豬隻的居住條件？加州為何不做一些可以減輕他人負擔的事，例如隔離進口的愛阿華州豬肉，並在包裝上貼上一個大大的標籤寫著：『這是不道德生產的豬肉。』」

據了解，拜登政府已敦促大法官站在豬肉生產商這一邊，表示加州第12號提案「將全面改變美國豬肉飼養和銷售方式」，「將對州際豬肉市場運作造成嚴重影響」。

目前，下級法院站在支持這項提案的加州和動物福利組織這一邊，已駁回豬肉生產商提出的訴訟。加州這項法律還未開始生效。

加州 大法官 紐約州

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