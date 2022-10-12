布里德逼簽辭職信風波 潘正義、陳詩敏、盧凱麗質詢

第一區華裔市議員陳詩敏（左起）、第五區市議員潘正義、第九區市議員盧凱麗舉行特別聽證會。（記者張曼琳／攝影）

11日上午10時，在市政廳舉行的特別聽證會，由第五區市議員潘正義（Dean Preston）、第一區華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）和第九區市議員盧凱麗（Hillary Ronen）參加；市長辦公室幕僚長埃爾斯本德（Sean Elsbernd ）和曾被要求在辭職信上簽字的警察 委員會委員博斯通（Max Carter-Oberstone）接受質詢。

警察委員博斯通稱布里德要求被任命官員簽署辭職信，是「直接侮辱城市憲章」。（記者張曼琳／攝影）

警委質疑辭職信合法性

警察委員博斯通在聽證會上表示，簽署未註明日期的辭職信，是他再次獲任命的「先決條件」，並被告知所有委員都簽署了此類信件。他認為，此舉是旨在「保護市長免於承擔公共責任」，並「削弱委員的獨立性」，他稱市長此舉「直接侮辱城市憲章」。

根據城市法律，市長必須獲得市議會許可才能罷免 其任命的警察委員。公共紀錄顯示，目前有49封辭職信存在。博斯通為近期該市警務變革的核心人物，與市長辦公室關係緊張，他在會上強烈質疑此類辭職信存在的道德和合法性。

博斯通表示，擔心不簽字會影響其連任，最終迫於無奈簽了字。但透露他在8月1日撤銷其辭職信，當日市長辦公室職員鮑爾（Andres Power）就向其施壓，要求他公開不同立場。雖然該職員並未直接以辭職信威脅，博斯通說：「但我明白（撤銷後）有可能面臨嚴重後果。」

市議員盧凱麗向博斯通提問：「是什麼讓他在如此激烈情況下，堅持繼續服務（警委會）？」博斯通回答：「我在這座城市長大，」並一直致力改善警務對非裔社區造成的不成比例影響，他說：「我現在的位置可以讓我為此做點什麼。」

幕僚長埃爾斯本德接受質詢時否認會利用辭職信。（記者張曼琳／攝影）

幕僚長：非任命條件

幕僚長埃爾斯本德在聽證會中否認簽署辭職信為任命先決條件，辭職信的意圖「從不」是為在政策分歧情況下加州 利用。他以2015年前港口委員墨菲（Mel Murphy）在面臨道德指控後拒絕辭職或參加會議為例，強調「信件是為（防止官員）出現瀆職或不法行為而起草的。」他說，「這不是任命的條件，有很多任命官員在被要求時，並未簽字。」但被問及為何市長要求簽署時，埃爾斯本德表示，他無法提供相關原因的見解。

潘正義率先發問，是否有人反對過布里德做法？埃爾斯本德表示，他不會透露私下的討論，但辦公室有「強有力的」政策討論。潘正義再提問，「這樣的主觀行為是否創造了濫權的機會？」埃爾斯本德回答：「確實會產生這種看法，但從來沒有被濫用。」

陳詩敏則指出，根據城市憲章，可以通過四種不同的方式來裁定（瀆職或不法）委員，為何要行政人員要暗中採取（簽辭職信）措施？埃爾斯本德回答，過去幾年發生過案例，花費大量資金和時間。他說：「我們不得不聘請外部律師，這是非常緊張和敏感的過程，而這封信會以它應該的方式存在提高（辭退）過程的效率。」

布里德在上周出席活動。（記者張曼琳／攝影）

布里德：任命委員 責任在她

上周，市長布里德向KQED表示，要求被任命官員簽署辭職信是她的決定，她想有「一定程度的控制權」。她說，「任命的委員不是選舉產生的，責任都在我身上，」因此她認為此舉合理。她還表示，普通居民並不關心這個問題，「關心這個問題的人，在大多數情況下，只是想找我的麻煩。」在聽證會期間，布里德正在從阿姆斯特丹返回舊金山的途中。

聽證會結束時，潘正義宣布還會有後續聽證會，但日期未定。同時，他正在等待數百名任命委員對他們「是否被要求在辭職信簽名？以及為何這樣做？」的問題的回覆。潘正義向本報表示，通過聽證會「瞭解了更多的信息，並收到了所有的辭職信。」他表示，重要的是想瞭解簽辭職信事件的廣泛性和透明度，確保不會在未來再次發生。

市民不滿 有人要求罷免市長

在公聽階段，大多居民都對市長表示不滿，甚至有人要求，發起罷免市長行動。 潘正義回應說，「公眾可以提出任何要求，無論他們想瞭解或說什麼。」民眾不滿說明這種不透明的秘密程序，令人感到沮喪。他也坦言，每當類似事情發生時，大家難免會產生罷免的想法，但他對此表示保留，認為目前最重要的是增強問責制和透明度。