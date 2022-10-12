我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭2收復城鎮各挖掘出數十具屍體…最小僅1歲

中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

布里德逼簽辭職信風波 潘正義、陳詩敏、盧凱麗質詢

記者張曼琳／舊金山報導
第一區華裔市議員陳詩敏（左起）、第五區市議員潘正義、第九區市議員盧凱麗舉行特別聽證會。（記者張曼琳／攝影）
第一區華裔市議員陳詩敏（左起）、第五區市議員潘正義、第九區市議員盧凱麗舉行特別聽證會。（記者張曼琳／攝影）

11日上午10時，在市政廳舉行的特別聽證會，由第五區市議員潘正義（Dean Preston）、第一區華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）和第九區市議員盧凱麗（Hillary Ronen）參加；市長辦公室幕僚長埃爾斯本德（Sean Elsbernd ）和曾被要求在辭職信上簽字的警察委員會委員博斯通（Max Carter-Oberstone）接受質詢。

警察委員博斯通稱布里德要求被任命官員簽署辭職信，是「直接侮辱城市憲章」。（記者張...
警察委員博斯通稱布里德要求被任命官員簽署辭職信，是「直接侮辱城市憲章」。（記者張曼琳／攝影）

警委質疑辭職信合法性

警察委員博斯通在聽證會上表示，簽署未註明日期的辭職信，是他再次獲任命的「先決條件」，並被告知所有委員都簽署了此類信件。他認為，此舉是旨在「保護市長免於承擔公共責任」，並「削弱委員的獨立性」，他稱市長此舉「直接侮辱城市憲章」。

根據城市法律，市長必須獲得市議會許可才能罷免其任命的警察委員。公共紀錄顯示，目前有49封辭職信存在。博斯通為近期該市警務變革的核心人物，與市長辦公室關係緊張，他在會上強烈質疑此類辭職信存在的道德和合法性。

博斯通表示，擔心不簽字會影響其連任，最終迫於無奈簽了字。但透露他在8月1日撤銷其辭職信，當日市長辦公室職員鮑爾（Andres Power）就向其施壓，要求他公開不同立場。雖然該職員並未直接以辭職信威脅，博斯通說：「但我明白（撤銷後）有可能面臨嚴重後果。」

市議員盧凱麗向博斯通提問：「是什麼讓他在如此激烈情況下，堅持繼續服務（警委會）？」博斯通回答：「我在這座城市長大，」並一直致力改善警務對非裔社區造成的不成比例影響，他說：「我現在的位置可以讓我為此做點什麼。」

幕僚長埃爾斯本德接受質詢時否認會利用辭職信。（記者張曼琳／攝影）
幕僚長埃爾斯本德接受質詢時否認會利用辭職信。（記者張曼琳／攝影）

幕僚長：非任命條件

幕僚長埃爾斯本德在聽證會中否認簽署辭職信為任命先決條件，辭職信的意圖「從不」是為在政策分歧情況下加州利用。他以2015年前港口委員墨菲（Mel Murphy）在面臨道德指控後拒絕辭職或參加會議為例，強調「信件是為（防止官員）出現瀆職或不法行為而起草的。」他說，「這不是任命的條件，有很多任命官員在被要求時，並未簽字。」但被問及為何市長要求簽署時，埃爾斯本德表示，他無法提供相關原因的見解。

潘正義率先發問，是否有人反對過布里德做法？埃爾斯本德表示，他不會透露私下的討論，但辦公室有「強有力的」政策討論。潘正義再提問，「這樣的主觀行為是否創造了濫權的機會？」埃爾斯本德回答：「確實會產生這種看法，但從來沒有被濫用。」

陳詩敏則指出，根據城市憲章，可以通過四種不同的方式來裁定（瀆職或不法）委員，為何要行政人員要暗中採取（簽辭職信）措施？埃爾斯本德回答，過去幾年發生過案例，花費大量資金和時間。他說：「我們不得不聘請外部律師，這是非常緊張和敏感的過程，而這封信會以它應該的方式存在提高（辭退）過程的效率。」

布里德在上周出席活動。（記者張曼琳／攝影）
布里德在上周出席活動。（記者張曼琳／攝影）

布里德：任命委員 責任在她

上周，市長布里德向KQED表示，要求被任命官員簽署辭職信是她的決定，她想有「一定程度的控制權」。她說，「任命的委員不是選舉產生的，責任都在我身上，」因此她認為此舉合理。她還表示，普通居民並不關心這個問題，「關心這個問題的人，在大多數情況下，只是想找我的麻煩。」在聽證會期間，布里德正在從阿姆斯特丹返回舊金山的途中。

聽證會結束時，潘正義宣布還會有後續聽證會，但日期未定。同時，他正在等待數百名任命委員對他們「是否被要求在辭職信簽名？以及為何這樣做？」的問題的回覆。潘正義向本報表示，通過聽證會「瞭解了更多的信息，並收到了所有的辭職信。」他表示，重要的是想瞭解簽辭職信事件的廣泛性和透明度，確保不會在未來再次發生。

市民不滿 有人要求罷免市長

在公聽階段，大多居民都對市長表示不滿，甚至有人要求，發起罷免市長行動。 潘正義回應說，「公眾可以提出任何要求，無論他們想瞭解或說什麼。」民眾不滿說明這種不透明的秘密程序，令人感到沮喪。他也坦言，每當類似事情發生時，大家難免會產生罷免的想法，但他對此表示保留，認為目前最重要的是增強問責制和透明度。

罷免 警察 加州

上一則

奧克蘭校園槍擊後 華埠贈同色系愛心書包 有助辨認、疏散

延伸閱讀

金山任命官員先簽辭職信 市議會：侮辱城市憲章

金山任命官員先簽辭職信 市議會：侮辱城市憲章
11月選舉 選票寄出 選民勿忘登記

11月選舉 選票寄出 選民勿忘登記
博徹思下台 金山新地檢長謝安宜 治安新氣象

博徹思下台 金山新地檢長謝安宜 治安新氣象
市長布里德：毒品正摧毀舊金山 須更積極逮捕毒販

市長布里德：毒品正摧毀舊金山 須更積極逮捕毒販
布里德簽署 「岡州旅厝」列古蹟 埋有萬具先民遺骨

布里德簽署 「岡州旅厝」列古蹟 埋有萬具先民遺骨

熱門新聞

榮獲今年諾貝爾物理學獎的克勞澤4日在灣區核桃溪家中接聽祝賀電話。（美聯社）

灣區物理學家克勞澤獲諾貝爾獎 曾害怕量子力學「重讀3次才拿B」

2022-10-05 14:45
60歲男子柯羅納多4日凌晨試圖阻止竊賊偷車輛催化轉化器時，在家門口被槍殺。（電視截圖）

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

2022-10-05 01:18
舊金山人氣廣場光天化日劫車未遂，嫌犯開槍襲擊。 （電視新聞截圖）

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

2022-10-09 01:26
史丹福大學教授柏托西（Carolyn R. Bertozzi）5日獲得諾貝爾化學獎。（取自史丹福大學官網）

「凌晨電話老爸 猜准我獲諾獎」史丹福教授柏托西說

2022-10-05 20:27
加州通膨紓困金7日起開始發放。州長紐森表示，符合資格居民將獲高達1000元補助款，為全國最大型退稅計畫。(美聯社)

加州通膨紓困金7日發放 州長紐森：全美最大型退稅計畫

2022-10-07 02:00
加州人轉向購買電動車，不須燃油也無須換油，有助防止地球出現災難性升溫，卻加速了加油站的衰退。(Getty Images)

2035年禁售汽油車 加州加油站將滅絕

2022-10-06 15:18

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神
英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖

英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖