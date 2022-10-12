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奧克蘭校園槍擊後 華埠贈同色系愛心書包 有助辨認、疏散

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠社區決定捐贈一批相同顏色的書包給校區內的BayTech公立特許學校初中和高中部。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠社區決定捐贈一批相同顏色的書包給校區內的BayTech公立特許學校初中和高中部。（記者劉先進／攝影）

屋崙King Estate complex校區的BayTech公立特許學校高中生華雷斯（Roberto Juarez），永遠忘不了9月28日發生在校區的大規模槍擊案。那是他轉學到BayTech高中的第一天。時隔近2周後的10月11日，他拿到屋崙華埠社區捐贈的書包，樂開了懷，「類似槍擊等緊急事件的疏散中，所有學生背著同樣顏色的書包，很容易辨認，方便疏散。」

9月28日，至少兩個嫌犯在校區Rudsdale Newcomer和Rudsdale Continuation高中門口，瘋狂射出30發子彈，6人中彈，其中2人為學生，學校一度暫停課程。為撫平學生傷痛，鼓勵他們不用害怕，早點回校上學，屋崙華埠社區決定捐贈一批相同顏色的書包給校區內的BayTech公立特許學校初中和高中部。屋崙華促會（OCIC）理事會成員莊錦鎮（Stewart Chen）表示，目前募捐到210個書包，目標是400個，希望社區熱心人士積極捐贈，可先聯繫他本人[email protected]

社區響應 目標400個

莊錦鎮表示，9月30日晚上，他在一場活動中偶遇BayTech公立特許學校初中部校長弗羅斯特（Cesley Frost），得知槍擊事件發生後，學生近況不佳，有人害怕回校上課；「我問她，有什麼辦法能幫助學生。校長說，可以買同顏色書包，方便學校辨認。」「於是一拍即合，我們在10月5日開始募捐，得到很多人的幫助，很快籌集到210個，希望遠期目標是募捐到400個；希望社區團結一心，幫助學校所在社區度過難關。我們都是社區的一分子，一方有難，八方支援。」

此次捐贈的書包為同一款式，學校特地在背包貼上學校標誌的標籤，頗為醒目。華埠福田雅舍健康食品中心東主廖彥文（Carol Liao）一口氣捐了20個書包；她說，希望能聊表華埠社區愛心。「仇恨亞裔的事件不斷發生，示威遊行並不足夠，我們捐贈一點愛心，讓其他社區能感受到華埠的善意，也是彌合社區分歧、團結一心的一種方法。」

華人王揚帆說，11日當天才知道有這麼嚇人的校園槍擊，「我來美國時間較短，剛剛進入華埠社區，捐贈是一種責任。」此外，東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊也參與捐贈。

BayTech高中生華雷斯說，9月28日發生大規模槍擊，那是他轉學到高中的第一天...
BayTech高中生華雷斯說，9月28日發生大規模槍擊，那是他轉學到高中的第一天。他希望書包能幫忙辨認學生身分，方便疏散。（記者劉先進／攝影）

相同顏色的書包，讓學生增加不少安全感。（記者劉先進／攝影）
相同顏色的書包，讓學生增加不少安全感。（記者劉先進／攝影）

辨識度高 更快疏散

弗羅斯特說，該校並非私校，難以設計價格昂貴的全套制服。且全套制服涉及尺寸、舒適度等因素，頗為棘手。「但每個學生都會需要一個書包，這也是學校希望社區捐款的原因之一。」她說，給學生提供書包的想法，來自學校一個主管。該主管為學校職員準備背包。萬一有槍擊等緊急情況時需要疏散，當職員背著某種顏色的背包時，孩子們能易於跟隨指引。「我們校區有四校，可能在同一時間疏散。比如，我是一名BayTech初中教師，需要進去接這些孩子，有統一背包辨識度高。」

她說，雖然一旦有校園槍擊發生，學生應該把不必要的東西留下，盡快疏散。但在某些情況下，學生可能在外面活動或上體育課，而他們背著包，對老師來說容易辨認，自己帶領學生逃離，執法部門也能更快行動疏散。

弗羅斯特表示，不少學生從附近捷運站步行到校園，如果他們身上沒有易於識別和辨認的物品，有可能容易成為下手的目標，而背上書包就是一種識別的標誌。「在很多方面，有一種類似於不成文的準則，即如果孩子們要去學校，就不能動手。對於任何類型的暴力或惡意來說，上學的孩子是受保護的群體。」她表示，初中部本來有356個學生，槍擊後停課一段時間，直到上周三才復課。目前有315個學生，部分學生還沒有回歸，因為家長擔心安全問題。學校到時會統一發送書包，透過類似的活動，告訴學生和家長，可以安全回歸校園上課。

BayTech公立特許學校初中校長弗羅斯特（右，Cesley Frost）說，學...
BayTech公立特許學校初中校長弗羅斯特（右，Cesley Frost）說，學生背上同樣顏色的書包，易於辨認，方便在突發事件中疏散。（記者劉先進 ／攝影）

學生們背上書包，樂開了懷。（記者劉先進／攝影）
學生們背上書包，樂開了懷。（記者劉先進／攝影）

同款書包 有安全感

高中生華雷斯說，事發當天是他轉學到該校的第一天，沒想到就遭遇校園槍擊，只聽到砰砰幾聲，直到警員過來疏散才知道大事發生。他說，同校學生背著特定顏色的書包，可以提供一種安全感，「你們會和其他學生分開。本校老師和員工，會優先考慮把自己的學生從緊急事件發生的地方疏散出來。」

學生Eva說，之前的校園槍擊，對於學生和其他所有人都是一次艱難的經歷，「拿到新的背包，新的服裝，是讓我們保持聯繫的一種方式，讓我們知道大家都在這裡為彼此服務，都是一個大家庭。」

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