我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中20大人事 新疆書記馬興瑞政治局門票提早到手

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

半月灣南瓜大賽2560磅破全美紀錄 明州教師賺進23040元

編譯組／灣區10日電
來自明尼蘇達州的吉恩格種出美國有史以來最重的南瓜。（美聯社）
來自明尼蘇達州的吉恩格種出美國有史以來最重的南瓜。（美聯社）

來自明尼蘇達州的一位園藝教師在 「秤重超級盃」（Super Bowl of Weigh-Offs），即半月灣年度Safeway世界錦標賽南瓜秤重比賽（Safeway World Championship Pumpkin Weigh-Off）中，打破了最大南瓜的全國紀錄。

吉恩格（Travis Gienger）的犀牛南瓜（Rhino Gourd）10日締造了驚人的2560磅紀錄，打破了上周在紐約Clarence舉行的南瓜秤重比賽中剛創下的北美紀錄。

吉恩格載著巨大的南瓜開了35小時的車， 「你認為在暴風雪中開車很糟糕？試試帶著這傢伙開車。」他說。 皇天不負苦心人，由於第一名的獎金高達每磅9美元，這個巨大的南瓜為來自明州Anoka的吉恩格帶來了2萬3040美元的收入。

「創造一個新的北美最大南瓜紀錄是不可思議的，」吉恩格在他宣布獲勝後說。「能夠種植一個可以打破紀錄的南瓜，這真的很特別。」

4月，吉恩格用目前世界上最重的2702磅南瓜的種子種植了該南瓜，其種植者是一位義大利人，他在2021年創造的世界紀錄，至今無人打破。他稱在明州的春天種植作物是一件艱辛的事，所幸事如所願。

其實吉恩格在2020年已經有了一項世界紀錄：他用2350磅的南瓜雕刻了一個南瓜燈（jack-o'-lantern），獲得了金氏世界紀錄，該南瓜也在半月灣的比賽上奪冠，並打破了全國紀錄。

吉恩格自從在14歲時種植了一個447磅的南瓜後，就迷上了種植巨型南瓜，此後一種就是28年。

「我想感謝所有的種植者，因為水準在不斷被提高，如果沒有他們的工作，就不會有這個結果。」吉恩格說。

另有20名南瓜參賽者也以其他名目獲得了數千美元的獎金，如「最漂亮的南瓜」、「最大的加州南瓜」和「最大的海岸南瓜」。

而以南瓜為主題的慶祝活動並沒有結束，該活動的姐妹慶祝活動「半月灣藝術和南瓜節」，因COVID-19疫情中斷兩年後，也將於10月15日和16日回歸，慶祝50周年。藝術節在半月灣主街上舉行。

「大南瓜遊行」將在周六（15日）中午拉開序幕，吉恩格和他的獲獎南瓜將是主角。吃餡餅比賽、南瓜雕刻、藝術品商家銷售和大量的現場表演者都是該節日內容的一部分。

明州 義大利 遊行

上一則

野火頻傳 加州發布指南限制高風險區房產開發

下一則

溫斯坦性侵案審判 紐森妻願公開身分、出庭指控淫魔

延伸閱讀

萬聖節將至 1161公斤南瓜刷新美最重紀錄

萬聖節將至 1161公斤南瓜刷新美最重紀錄
南瓜這樣保存 可以撐到萬聖節

南瓜這樣保存 可以撐到萬聖節
邱于庭8年花5000萬 裁培高顏值兒女

邱于庭8年花5000萬 裁培高顏值兒女
草間彌生南瓜直島重新亮相 外觀不變、強化抗風雨能力

草間彌生南瓜直島重新亮相 外觀不變、強化抗風雨能力
千顆南瓜將占領紐約總督島 免費隨你搬回家

千顆南瓜將占領紐約總督島 免費隨你搬回家

熱門新聞

榮獲今年諾貝爾物理學獎的克勞澤4日在灣區核桃溪家中接聽祝賀電話。（美聯社）

灣區物理學家克勞澤獲諾貝爾獎 曾害怕量子力學「重讀3次才拿B」

2022-10-05 14:45
60歲男子柯羅納多4日凌晨試圖阻止竊賊偷車輛催化轉化器時，在家門口被槍殺。（電視截圖）

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

2022-10-05 01:18
調查發現，聖荷西家庭每月平均生活開銷是全美最高。（Getty Images）

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

2022-10-03 23:04
舊金山人氣廣場光天化日劫車未遂，嫌犯開槍襲擊。 （電視新聞截圖）

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

2022-10-09 01:26
史丹福大學教授柏托西（Carolyn R. Bertozzi）5日獲得諾貝爾化學獎。（取自史丹福大學官網）

「凌晨電話老爸 猜准我獲諾獎」史丹福教授柏托西說

2022-10-05 20:27
加州通膨紓困金7日起開始發放。州長紐森表示，符合資格居民將獲高達1000元補助款，為全國最大型退稅計畫。(美聯社)

加州通膨紓困金7日發放 州長紐森：全美最大型退稅計畫

2022-10-07 02:00

超人氣

更多 >
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元
注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高

注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職