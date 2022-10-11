半月灣南瓜大賽2560磅破全美紀錄 明州教師賺進23040元

來自明尼蘇達州的吉恩格種出美國有史以來最重的南瓜。（美聯社）

來自明尼蘇達州的一位園藝教師在 「秤重超級盃」（Super Bowl of Weigh-Offs），即半月灣年度Safeway世界錦標賽南瓜秤重比賽（Safeway World Championship Pumpkin Weigh-Off）中，打破了最大南瓜的全國紀錄。

吉恩格（Travis Gienger）的犀牛南瓜（Rhino Gourd）10日締造了驚人的2560磅紀錄，打破了上周在紐約Clarence舉行的南瓜秤重比賽中剛創下的北美紀錄。

吉恩格載著巨大的南瓜開了35小時的車， 「你認為在暴風雪中開車很糟糕？試試帶著這傢伙開車。」他說。 皇天不負苦心人，由於第一名的獎金高達每磅9美元，這個巨大的南瓜為來自明州 Anoka的吉恩格帶來了2萬3040美元的收入。

「創造一個新的北美最大南瓜紀錄是不可思議的，」吉恩格在他宣布獲勝後說。「能夠種植一個可以打破紀錄的南瓜，這真的很特別。」

4月，吉恩格用目前世界上最重的2702磅南瓜的種子種植了該南瓜，其種植者是一位義大利 人，他在2021年創造的世界紀錄，至今無人打破。他稱在明州的春天種植作物是一件艱辛的事，所幸事如所願。

其實吉恩格在2020年已經有了一項世界紀錄：他用2350磅的南瓜雕刻了一個南瓜燈（jack-o'-lantern），獲得了金氏世界紀錄，該南瓜也在半月灣的比賽上奪冠，並打破了全國紀錄。

吉恩格自從在14歲時種植了一個447磅的南瓜後，就迷上了種植巨型南瓜，此後一種就是28年。

「我想感謝所有的種植者，因為水準在不斷被提高，如果沒有他們的工作，就不會有這個結果。」吉恩格說。

另有20名南瓜參賽者也以其他名目獲得了數千美元的獎金，如「最漂亮的南瓜」、「最大的加州南瓜」和「最大的海岸南瓜」。

而以南瓜為主題的慶祝活動並沒有結束，該活動的姐妹慶祝活動「半月灣藝術和南瓜節」，因COVID-19疫情中斷兩年後，也將於10月15日和16日回歸，慶祝50周年。藝術節在半月灣主街上舉行。

「大南瓜遊行 」將在周六（15日）中午拉開序幕，吉恩格和他的獲獎南瓜將是主角。吃餡餅比賽、南瓜雕刻、藝術品商家銷售和大量的現場表演者都是該節日內容的一部分。