溫斯坦性侵案審判 紐森妻願公開身分、出庭指控淫魔

加州州長紐森妻子珍妮佛（中）將在「淫魔」溫斯坦的審判中出庭作證。（美聯社）

律師表示，加州 州長紐森（Gavin Newsom）的妻子珍妮佛（Jennifer Siebel Newsom）是「淫魔」溫斯坦（Harvey Weinstein）案件的原告之一，她將在10日開始的審判中出庭作證。

珍妮佛的律師費根（Elizabeth Fegan）發表聲明說：「和其他許多女性一樣，我的委託人在一個打著商務會議幌子的陷阱中遭到溫斯坦性侵 ，她打算在對他的審判中出庭作證，為倖存者尋求某種程度的正義，同時也作為她致力改善女性生活畢生職志的一部分。」

70歲的前電影大亨溫斯坦，在紐約被定罪判刑23年後，已開始服刑，但他對涉及珍妮佛和其他四名女性的11項強暴與性侵罪名不認罪。五名受害人都將在洛杉磯 法院為期八周的審判期間，以Jane Doe的名字出庭作證。法院10日已開始遴選陪審團。

美聯社表示，他們通常不會透露性侵受害者身分，但珍妮佛透過她的律師表示同意公開。

48歲的珍妮佛在2002年到2011年之間，在數十部電影和電視節目中演出小角色。她近期開始執導紀錄片，包括2020年的「美國大謊言」（The Great American Lie）、「公平競爭」（Fair Play），這些紀錄片探討的都是社會性別問題。

在紐約時報（New York Times）和紐約客雜誌（New Yorker）揭爆溫斯坦的罪行、並由此掀起#MeToo運動後，珍妮佛在哈芬登郵報（Huffington Post）上發表一篇文章提到溫斯坦，但沒有提供任何細節。

目前被監禁在洛杉磯縣一所監獄的溫斯坦，10日穿著藍色西裝坐著輪椅現身法庭。在67名候選陪審員進入法庭時向陪審員們招手。這項審判允許將溫斯坦的強暴和性侵定罪的部分內容作為證據，加州最高法院已同意聽取他的上訴。