胡佛研究院學者：162中國人 在美國國家實驗室待過

譚安引用兩位傑出學者陳十一和趙予生的經歷為例。(本報記者／攝影）

史丹福大學胡佛研究所研究員、中國全球銳利實力項目聯合主席譚安（Glenn D.Tiffert）表示，有162位中國訪問學者、常駐工作人員，在美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（ Los Alamos National Laboratory，核科研領先的國家實驗室）待過。知名學者陳十一（ Shiyi Chen）在實驗室待過，將中國學者招募進來學習，又將學者招募回中國南方科大。他擔任該校校長時，學校的暱稱為「洛斯阿拉莫斯國家實驗室俱樂部」。

譚安說，共162位中國訪問學者、常駐工作人員在洛斯阿拉莫斯國家實驗室待過。「在90年代，中國學者基本上在該實驗室和其他的國家實驗室完成學業，其中一些最好的科學家，甚至可在實驗室中找到一份工作。對於實驗室的一些最好的科學家來說，要在其中謀得一份工作，你必須是一個來自中國的高成就者。這些都是中國最好和最聰明的人。許多中國學者在進行互相合作的良性研究，也有人在回到中國後繼續良性研究，但遺憾的是在實驗室中高級職員中，從事令人深感擔憂的研究的比例為最高。」

陳十一、趙予生 個中翹楚

他以兩位傑出學者陳十一（ Shiyi Chen）和趙予生（Yusheng Zhao）為例。陳十一曾在洛阿拉莫斯實驗室擔任10年副主任，在此共工作了 18 年，為該實驗室接受的第一個中國內地博士後。隨後，陳十一離開實驗室在約翰霍普金斯大學機械工程系任教，之後被招募回中國南方科技大學任職校長，和北京 大學的終身講席教授。

譚安表示，最近有新聞指出中國在高超音速的競爭力可能領先於美國，而趙予生則是高超音速科學家。陳十一在擔任南方科技大學校長期間，該校被稱為「洛斯阿拉莫斯國家實驗室俱樂部」。他的另一個關鍵角色在於，在他任職於實驗室時，每個學者都從中國來到實驗室研究，又被招募回南方科技大學。

根據中國南方科技大學的官網資料顯示，趙予生為該校物理系講席教授，前沿與交叉科學研究院院長，「1996年至2012年任美國洛斯-阿拉莫斯國家實驗室中子科學中心研究員，並在2010年起任美國內華達大學物理與天文系終身教授，並任美國能源部國家核安全局所屬的高壓科學與工程中心執行主任。 曾獲聘北京大學工學院客座教授，中國科學院物理研究所客座研究員。」

譚安表示，趙予生致力於擴展他在洛斯阿拉莫斯為美國所做的關於彈頭設計和製造具有深穿透性的超硬複合彈頭的研究。而現在，他正在為中國軍方作同樣的研究。

避資源濫用 需地方聯邦合作

譚安認為，如想避免學術資源濫用，和潛在的國家利益危機，則需要地方、聯邦和執法機構的合作，他說：「不幸的是，在美國有一個分散、開放、透明、去中心化的系統，我們沒有像許多其他自由民主國家那樣，管理我們的大學系統的教育部 ，我們最大的優勢是散和自由，但它會產生巨大的協調問題。」

他還認為，儘管情報機構，現在出於政治考慮，這樣的行動是否涉及間諜罪或核機密洩漏，「但他們還沒有考慮到，在加州大學 聖地亞哥分校進行的某些人工智能合作項目，有一天可能會擊沉我們的潛艇。」

根據譚安分析，中國人才計畫直到2008年才開始高速運轉，正值美國金融危機，那時美國大學尤其是公立大學，大幅削減了資金，令中國感覺到了機會。他指出此前被司法部起訴的中國學者，大多數為大學教授，「他們只是想做研究，不為任何人的利益行事，除了他們自己的利益。」