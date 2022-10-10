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中華民國生日 舊金山僑胞升旗慶祝 數百人高唱國旗歌

本報記者／舊金山報導
舊金山慶雙十升旗儀式出席嘉賓。（本報記者╱攝影）
舊金山慶雙十升旗儀式出席嘉賓。（本報記者╱攝影）

成立45年的金山灣區中華民國國慶委員會，9日上午依慣例在舊金山聖瑪麗（St Mary’s Square）廣場舉行111年雙十國慶升旗典禮。中華民國國旗、美國國旗在北加州陸軍官校校友會旗隊、復興崗花木蘭儀隊、警察大學旗隊、空軍大鵬旗隊護送下進場。在嘹亮莊嚴的國旗歌聲中青天白日滿地紅旗冉冉升起，現場數百名僑胞僑領共同高歌完成升旗儀式，場面莊嚴。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，青天白日旗成為全球華人世界追求民主、自由的象徵。中華民國已經向全世界證明，民主制度在華人社會是可行的。中華民國自由民主的燈塔一定能繼續發揚光大，成為華人世界的中心，祝愿全體僑胞雙十國慶快樂。

中華傳統文化協會會長趙川三表示，除了祝賀中華民國111歲生日，也感念國父孫中山先生和先賢、先烈的犧牲下建立亞洲第一個民主共和國，才有今天自由民主的國家。

旗仗隊入場。（本報記者╱攝影）
旗仗隊入場。（本報記者╱攝影）

到場的來賓有，經文處副處長朱永昌、僑務委員會金山華僑文教服務中心主任蘇上傑、中華傳統文化協會會長趙川三、中華總會館肇慶總會館主席司徒仲山、中華總會館合和總會館主席余健全、國慶籌備委員會共同主席林炳昌、金山國父紀念館董事長鍾維君、美國龍崗親義總公所主席張人睿、屋崙中華會館主席鄭品麗、金山灣區中華民國國慶委員會主委馬蒨君、國慶籌備委員會共同主席周達昌、國慶籌備委員會共同主席鄧灼照、僑務委員林馬玉冰、闥健中、趙炳賢、 呂玉貞、魏德珍，國慶籌備委員會總幹事于愛珍、 國慶升旗典禮召集人楊崑山。以及多位學區委員僑界領袖，也紛紛致贈賀狀。美國退伍軍人協會代表向大會致辭並頒發賀狀。

雙十國慶升旗儀式在委員們以及現場來賓大合唱「中華民國頌」中落幕。

美國退伍軍人協會代表向大會致辭並頒發賀狀。（本報記者╱攝影）
美國退伍軍人協會代表向大會致辭並頒發賀狀。（本報記者╱攝影）

中華民國 華人 灣區

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