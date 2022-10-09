慶中華民國生日 南灣雙十升旗 政商雲集 場面莊嚴隆重

活動在大合唱中華民國頌、梅花等歌曲圓滿落幕。(記者熊移山／攝影)

成立45年的金山灣區中華民國 國慶委員會，8日上午依慣例在聖他克拉拉縣政府廣場，舉行111年雙十國慶升旗典禮。中、美兩國國旗在國民黨直一分部旗隊、中華民國舊金山灣區黃埔旗隊、空軍旗隊、復興崗旗隊及北加州 北一女校友會儀仗隊護送下緩緩進場。在童子軍468團的協助下，青天白日滿地紅國旗冉冉升起，並由FASCA合唱團帶領現場數百名僑胞來賓，高唱兩國國歌及國旗歌完成升旗儀式，場面莊嚴隆重。

國慶委員主任委員馬蒨君致辭，除了祝賀中華民國111歲生日，也感念國父孫中山先生和先賢、先烈的犧牲下建立亞洲第一個民主共和國，才有今天自由民主的國家。台北駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪則表示，青天白日滿地紅的國旗成為全球華人世界追求民主、自由的象徵，台灣的中華民國已經向全世界證明，民主制度在華人社會是可行的。中華民國自由民主的燈塔一定能繼續發揚光大，成為華人世界的中心。

由數十位中華民國退役軍官熱情參與的旗隊，寶刀未老英姿不減當年。(記者熊移山／攝影)

現場同時也進行「僑心僑情90年繪畫比賽」頒獎儀式，圖為主委馬蒨君（左）頒發青少年組佳作獎給陳昱霖同學獎金及獎狀。(記者熊移山／攝影)

成立59周年的北一女旗隊暨儀隊更是精銳盡出，14人陣仗的花式拋槍掌聲不斷。(記者熊移山／攝影)

到場的嘉賓還有加州參議員Dave Cortest、聖縣副警長Dalia Rodriguez、佛利蒙市副市長黃潔宜、議員紹陽、庫比蒂諾市長蒲仲臣、副市長趙良方、密爾比達市副市長Carmen Montano以及多位學區委員、僑務委員、僑界領袖，也紛紛致贈賀狀。密爾比達市副市長Carmen Montano在致詞後清唱一首「美國夢」，清脆、宏亮的嗓音贏得全場熱烈掌聲。

兩位參加年底選舉的聖荷西 市長候選人Cindy Chavez和Matt Mahan，分別代表聖他克拉拉縣及聖荷西市出席。Cindy Chavez並與縣議員李洲曉共同贈與賀狀給國慶委員會。

佛利蒙市市議員紹陽以「芯在台灣 心繫台灣」作為賀詞，並與副市長黃潔宜一同致贈賀狀，圖左一為主委馬蒨君、左二為賴銘琪處長。(記者熊移山／攝影)

台客重機隊也出動近40台重機，為現場增添陽剛氣勢。(記者熊移山／攝影)

少林門文化中心的單輪國旗隊也是現場吸睛的焦點。(記者熊移山／攝影)

李洲曉致詞讚揚三民主義建立了中國兩千年來第一個民主國家，也重申兩國的穩固邦交。特別在疫情期間，台灣贈送許多口罩給美國，後來美國也支援台灣數以百萬劑的疫苗，互相幫忙。

Matt Mahan則代表聖荷西市及議會，肯定來自台灣的僑胞對聖荷西的貢獻，並致贈賀狀給委員會。

即興演出舞蹈團與大鵬聯誼會以歡樂氣氛的「甜蜜蜜」歌曲配樂，祝福中華民國國運昌隆、國泰民安。(記者熊移山／攝影) 現場民眾身著國旗裝熱情參與升旗典禮。(記者熊移山／攝影) 金山灣區文教中心莊雅淑（右）全程參與，感謝金山灣區中華民國國慶委員會的努力，讓活動除了有凝聚僑胞的意義，也展現僑胞的活力。(記者熊移山／攝影)