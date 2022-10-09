慶中華民國生日 南灣雙十升旗 政商雲集 場面莊嚴隆重
成立45年的金山灣區中華民國國慶委員會，8日上午依慣例在聖他克拉拉縣政府廣場，舉行111年雙十國慶升旗典禮。中、美兩國國旗在國民黨直一分部旗隊、中華民國舊金山灣區黃埔旗隊、空軍旗隊、復興崗旗隊及北加州北一女校友會儀仗隊護送下緩緩進場。在童子軍468團的協助下，青天白日滿地紅國旗冉冉升起，並由FASCA合唱團帶領現場數百名僑胞來賓，高唱兩國國歌及國旗歌完成升旗儀式，場面莊嚴隆重。
國慶委員主任委員馬蒨君致辭，除了祝賀中華民國111歲生日，也感念國父孫中山先生和先賢、先烈的犧牲下建立亞洲第一個民主共和國，才有今天自由民主的國家。台北駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪則表示，青天白日滿地紅的國旗成為全球華人世界追求民主、自由的象徵，台灣的中華民國已經向全世界證明，民主制度在華人社會是可行的。中華民國自由民主的燈塔一定能繼續發揚光大，成為華人世界的中心。
到場的嘉賓還有加州參議員Dave Cortest、聖縣副警長Dalia Rodriguez、佛利蒙市副市長黃潔宜、議員紹陽、庫比蒂諾市長蒲仲臣、副市長趙良方、密爾比達市副市長Carmen Montano以及多位學區委員、僑務委員、僑界領袖，也紛紛致贈賀狀。密爾比達市副市長Carmen Montano在致詞後清唱一首「美國夢」，清脆、宏亮的嗓音贏得全場熱烈掌聲。
兩位參加年底選舉的聖荷西市長候選人Cindy Chavez和Matt Mahan，分別代表聖他克拉拉縣及聖荷西市出席。Cindy Chavez並與縣議員李洲曉共同贈與賀狀給國慶委員會。
李洲曉致詞讚揚三民主義建立了中國兩千年來第一個民主國家，也重申兩國的穩固邦交。特別在疫情期間，台灣贈送許多口罩給美國，後來美國也支援台灣數以百萬劑的疫苗，互相幫忙。
Matt Mahan則代表聖荷西市及議會，肯定來自台灣的僑胞對聖荷西的貢獻，並致贈賀狀給委員會。
典禮現場表演活動熱鬧豐富，旗隊中多位中華民國退役軍官熱情參與，寶刀未老英姿不減當年。成立59周年的北一女旗隊暨儀隊更是精銳盡出，14人陣仗的花式拋槍掌聲不斷。而政治作戰學校的木蘭軍也首度在灣區現身，精神抖擻堪稱女中豪傑。另外淡江大鼓隊、Palo Alto鼓舞健身團的開場表演，少林門文化中心國旗隊、小小那魯灣、元極舞學會、加州排舞協會、即興演出舞蹈團、台客重機隊都為現場增添不少色彩及歡笑。活動在大合唱中華民國頌、梅花等歌曲圓滿落幕。
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