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勇士內訌 格林公開致歉：無限期離隊

記者王子涵／舊金山報導
格林公開向波爾及其家人、球隊致歉。（記者王子涵／翻攝）
格林公開向波爾及其家人、球隊致歉。（記者王子涵／翻攝）

金州勇士老將格林（Draymond Green）與隊友波爾（Jordan Poole）在隊內訓練發生衝突後，在周六（8日）首次現身記者會。他公開向波爾及其家人、球隊致歉，稱當時自己心理狀況很糟糕，但會對自己的行為負全責。他個人表示，會無限期離隊，給予球隊充足的恢復時間。

在衝突爆發後，格林立即向波爾和隊友道歉，然後便離開球館回家。他表示，波爾的感受是最重要的，但他目前並不知道他的想法。

格林說：「作為一個人，我失敗了。作為一個球隊的領袖，我失敗了。」

格林表示，衝突被雙方的家人看到是尤其「尷尬的」，他並不想解釋具體衝突的原因，並強調他不會尋求同情，或改變公眾對於這件事的看法。「我的行為是錯誤的。」格林說，「我看了那段視頻有至少15次，甚至更多，視頻看上去比我想像的還要糟糕。」

勇士管理層本想低調在隊內處理內訌事件，但隨著衝突過程的監控視頻被洩露並迅速在網上傳播，導致其影響被無限放大。目前勇士隊已經著手調查視頻洩露的原因。

總教練柯爾（Steve Kerr）認為，隊友發生衝突就如同家庭矛盾，在內部很容易解決。「在我32年的職業生涯裡，我目睹20多場打鬥，這不應該讓外界知道。」柯爾表示，每一位隊員及教練都因為視頻外流受到影響。

作為勇士八年四冠的元老人物，格林對勇士精神的塑造是顯著的，咆哮式的訓話是他激勵隊友最獨有的方式。湯普森也曾說，如果你不適應被格林咆哮，或許你不適合在勇士打球。但格林承認，這次衝突與以往不同。

「我將繼續支持他（波爾），並帶領他。」格林說，「我必須重建與他的信任。」

格林並沒有決定他將缺席多長時間，但他仍計畫出戰18日對陣洛杉磯湖人隊的比賽。儘管球隊還沒有正式做出決定，但總經理邁爾斯曾表示，格林並不會錯過任何比賽。

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