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紓解通膨物價壓力 加州啟動汽油稅退款 月底前入帳

記者陳懿／綜合報導
9月底時加州油價高達一加侖6.9元。（記者陳懿／攝影）
9月底時加州油價高達一加侖6.9元。（記者陳懿／攝影）

加州政府7日開始為2300萬加州人分發汽油稅退稅，估計將發出1800萬筆款項，幫助加州人抵禦通膨物價壓力。

加州將花費95億元作為「中產階級退稅項目」（Middle Class Tax Refund Estimator）的一部分，一次性發給2020年財年的納稅人，聯合申報者或夫妻共同申報將收到400至1050元的補助，而個人報稅者將收到400至700元的補助。

從7日開始，付款將透過多種方式分發給符合資格的居民，其中最多是透過電子轉帳。政府將直接退稅至納稅人在2020年報稅時提供的銀行帳戶，多數人在10月底之前會收到。

以紙本納稅申報或透過支票收到退稅者，將通過郵寄的簽帳卡（debit cards）收到款項。簽帳卡將於10月25日至1月15日之間郵寄。預計在11月14日之後進行更多的退稅補助。

符合條件的居民需要在2021年10月15日前提交2020年的納稅申報表、總收入在限制之內，並且在2020年沒有作為被撫養人。除了2020年的納稅申報紀錄以外，還需要在2020年居住加州滿六個月或更長時間，並在退稅款發出時為加州州民。

加州州長紐森在一份聲明中說到：「我們知道現在物價很貴，加州正在把錢放回你們的口袋裡。我們正在發送價值超過1000元的退款，以幫助家庭支付從雜貨到汽油的一切費用。」

據美國勞工部數據顯示，2021年在食品、住所，和醫療保健的成本都直線上升。今年8月份的通膨數據與去年相比為8.3%，7月份為8.5%。

在洛杉磯和橙縣地區，在8月份所有的商品價格都上漲7.6%。食品價格上漲超過9%，電費上漲20.7%，而造成物價上漲的主要原因是汽油成本的增加。

據美國汽車協會（American Automobile Assn.），在2021年，加州人平均支付的油價為一加侖4.42元，而2022年目前平均油價為每加侖6.42元。

高需求加上供應減少，導致油價飆升。這個情形將維持一段時間，因為世界上最大的石油供應商在5日宣布將減少石油產量。

包括俄羅斯在內的石油出口國組織OPEC+，宣布將每天減產200萬桶石油，這是自2020年以來最大的減產。這個舉措引起美國總統拜登（Joe Biden）的不滿，他表示OPEC+的目光短淺，並提醒美國為什麼需要擺脫進口外國石油。

白宮也在一份聲明中說：「在維持全球能源供應的重要時刻，這個決定將導致能源價格上漲，而中低收入的國家將會陷入困境。」

加州 退稅 石油

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