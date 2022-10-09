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金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

舊金山艦隊周 藍天使翱翔灣區天空

記者王子涵／舊金山報導
藍天使特技飛行隊周六艦隊周上的表演。(美聯社）
藍天使特技飛行隊周六艦隊周上的表演。(美聯社）

天使特技飛行隊（Blue Angels）在第41屆舊金山艦隊周上重返灣區的天空。該活動作為灣區秋季的傳統活動，在2020年因疫情大流行而暫停，今年恢復舉辦實體活動，吸引全國各地的飛行愛好者蜂擁灣區。

艦隊周航展1981年由當時的市長、現任聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）推動舉辦，之後成為舊金山一年一度招牌活動。藍天使飛行隊空中表演，和軍艦停泊海灣供民眾登艦參觀，備受灣區居民期待，同時該活動也是全美最大的軍隊慶祝活動。

最近退休的藍天使飛行隊模擬器教練穆恩（Chet Munn）表示，儘管這兩天舊金山灣的天氣並不完美，但看到他以前的三個學生參加了飛行表演，非常自豪。

「我特別記得這三個學生中的一位。只要知道我對他們的空中表演曾有過哪怕一點點的作用，都讓我感覺非常好。」

穆恩表示，周六當天的大霧掩蓋了一些精采的表演，如飛行隊在回到鑽石隊形時，以極快的速度飛行，機翼靠得很近，幾乎要碰在一起。

「人們沒有意識到，當這些飛行員以這種速度飛行時，他們會受到反作用力。這需要成員間很大的信任，因為他們不是用雷達，是用目測估算距離。」

居民吉諾（Geno）表示，當天的霧氣猶如幕布一般。「我經常來舊金山普萊西度（Presidio）公園，但這是我第一次來這裡觀看艦艇周的活動，感覺很棒。」

灣區 舊金山 天使

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