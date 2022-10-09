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金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

編譯組／舊金山8日電
舊金山人氣廣場光天化日劫車未遂，嫌犯開槍襲擊。 （電視新聞截圖）
舊金山人氣廣場光天化日劫車未遂，嫌犯開槍襲擊。 （電視新聞截圖）

舊金山一個備受歡迎的家庭式購物廣場日前發生劫車未遂事件，有人光天化日之下拔槍並射擊，視頻震驚了事發地Anza Vista社區的購物者。

舊金山人氣廣場光天化日劫車未遂，嫌犯開槍襲擊。（電視新聞截圖）
舊金山人氣廣場光天化日劫車未遂，嫌犯開槍襲擊。（電視新聞截圖）

沿著Geary大道的購物中心有各種各樣的商店、飲食店，甚至還有一個新冠病毒疫苗接種診所。當天現場的購物者做夢也想不到會發生這種情況。一位戴著耳機的男子剛剛注射完COVID-19疫苗，在看了現場的視頻後，表示第一次聽到這個消息，甚是驚訝。

警方查看視頻顯示，兩名男子接近一輛藍色本田轎車中的司機，其中一人手持著槍，並開了一槍。舊金山警方證實，該事件發生在9月30日周五下午5點半左右。

在第二段視頻中，可聽到嫌疑人向本田車發射了多發子彈。即使是一周後，媒體記者仍注意到人行道上警方用粉筆畫出來的標記彈殼的位置，有10多個。

一些人很難理解這裡發生的事情。「我們總是在這裡看到孩子、寵物，這是一個適合全家人散步休閒的友好地方，會出這樣的事情，真是瘋了！」一位婦女抱著她的鬥牛犬Tank喘息著說。事發當時，她和丈夫當時正在去購物廣場的一家寵物用品商店的路上。

「這裡看起來絕對是一個安全的區域，以往有幾起入車盜竊的事件，但僅此而已。」一名身著附近醫療機構醫院手術服的男子說。

「這實在是太瘋狂了，發生在我們放鬆休息和吃午飯的地方。」 另一位同樣穿著醫院手術服的男子說，他拿著一個吃了一半的卷餅。

被採訪者都說，他們別無選擇只能繼續在這裡購物，但會帶著一種新的警覺來保護自己。帶著鬥牛犬的婦女說：「這裡看起來很安全，但它讓你覺得一眨眼就可能出問題。」

事件中，本田車內的受害者得以逃脫，目前還沒有人被逮捕。舊金山警察局要求任何知情者撥打415-575-444或發短信給TIP411。所有電話和短信將保持匿名。

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