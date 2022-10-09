沙加緬度動物園黃犰狳逃跑失蹤 動員多人急協尋

沙加緬度動物園黃犰狳Josephine逃跑了，請民眾協助幫忙搜尋她的蹤影。（翻攝自ABC10）

根據沙加緬度當地電視台ABC10報導，沙加緬度動物園 有一隻黃犰狳（six-banded armadillo，又譯六帶犰狳）從動物園的解說中心逃了出來，不見蹤影，動物園出動非常多的人來找她，她的名字叫做Josephine，犰狳雖然「落跑」了，不過該動物本身不會造成人身威脅，周圍民眾也不用太過擔心。

沙加緬度動物園表示，這隻黃犰狳Josephine是本月6日在解說中心內，突然間就找到縫隙偷跑了，至今還「逍遙法外」中，動物園人員在周邊地區、周圍公園拚命尋找，至7日上午，仍沒有下文，現在緊急尋求大眾的幫忙，希望大家經過附近時能多注意，是否有犰狳的下落。

沙加緬度動物園表示，黃犰狳身高18英吋、體重12磅，對人類、小孩、狗或貓都沒有任何威脅，而且長期與人相處，相當親人也習慣與人類在一起。黃犰狳原產於南美洲的草原，白天或晚上都可以在外活動，牠們也是優秀的挖掘者，很喜歡躲在地下。

沙加緬度動物園表示，他們目前的首要任務就是確保黃犰狳Josephine的安全與健康，希望趕快找到她，讓她回家，如果民眾看到照片中失蹤的黃犰狳Josephine，請立刻致電沙加緬度動物園，電話是916-808-1952。