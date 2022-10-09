金山市長專欄╱掃毒、治療並行 打造健康金山

介紹舊金山應對露天毒品交易最新策略。

親愛的讀者：

街頭毒品 販賣正不斷摧毁許多生命，同時亦滋擾着社區和居民。我們需要更加積極地逮捕和起訴毒販，在平衡這一點同時，我們亦要擴大對與毒癮掙扎人士的服務和治療，讓他們可以選擇獲得需要的幫助。

上周，我與地區檢察官謝安宜和警察 局長史考特一同介紹了市府應對舊金山 露天毒品交易的最新策略。感謝市議員麥德誠亦參加了簡報會，詳細介紹市議會正進行的支援工作及擴大獲得治療的機會。

積極掃毒 檢警加強執法行動

近幾個月來，警察局長史考特和地區檢察官謝安宜採取了一些新措施來逮捕和起訴毒販。例如，在過去三個月內：

．舊金山警察局警員刑事拘留了260多個與販賣毒品有關人士，並充公28公斤以上的毒品，其中包括18公斤芬太尼。

．地區檢察官辦公室比前一年同期增加了95%與毒品有關的指控。

市府一直在努力干預那些在街上吸毒的人士，以更好地迫使他們尋求治療。過去一年，舊金山共有4500人取得有關藥物使用的專業服務。為擴大這項工作，舊金山公共衛生局最近推出了一項新的過量使用藥物預防計畫，其目標包括增加接受服務和服用藥物治療成癮的人數。此外，市議會亦正考慮廣泛的解決方案，以擴大由市議員麥德誠帶領的SF Recovers康復服務和治療計畫。

追究責任 撤銷毒販認罪協議

而自從上任以來，地檢官謝安宜實施了新政策，追究毒販責任，為遏止街頭毒品市場，撤銷30多項寬鬆的認罪協議，禁止因五克以上毒品被捕的毒販被轉介到社區司法中心，並為被指控在學校附近銷售致命毒品的毒販增加刑罰。

此外，地檢官尋求對嚴重毒販進行庭審前拘留，重點是向涉嫌毒販在公開法庭上發出警告，如果被發現因出售而導致死亡個案的毒品，他們可能會面臨謀殺指控。

在7月1日至9月25日期間，地區檢察官辦公室收到了214多宗與毒品有關及最嚴重的指控。在這些案例中：

．183宗案件起訴，比去年同期的90宗，增長了95%。

．案件起訴率為86%，而去年為69%。

．今年有157人在這期間被提審，而去年同期為78人，增長了101%。

．地區檢察官還提出了九項拘留嚴重毒販的動議，並正推進新的法律理論和論據，以阻止毒販遠離街頭。

毒癮戒治 擴大康復服務計畫

地區檢察官還宣佈了一項新政策以幫助有需要人士，要求任何有五項因在公共場所吸毒而受票控的人士被轉介到社區司法中心，以使這些與毒癮掙扎的人透過中心內所提供的服務得到治療。

警察局長史考特在會上介紹了警察局在執法、阻止街頭毒品交易和吸毒方面的工作和責任。執法行動有多種因素，包括社區意見、資料分析、電話求助、在埸制服警員、街上情況觀察和便衣探員行動。在受毒品危機影響最大的市中心和田德隆社區，舊金山警察局在巡邏警員之外，亦增加了毒品調查組探員，交通警員及便衣大使成員。

雖然執法行動各不相同，但目標保持不變：根據觀察到的活動而確定及逮捕毒販，建立案件，並拯救生命。到目前為止，2022年舊金山警察局已經：

．在市內因販賣及管有毒品而檢控600多人。

．僅在田德隆區內，緝獲了超過68公斤毒品，其中42公斤屬芬太尼。

市議員麥德誠強調了他在SF Recovers康復服務和治療計畫的工作，這是邁向全市全面策略的第一步，旨在減少吸毒過量死亡，鼓勵一些與因藥物使用而掙扎人士康復，並結束街頭毒品交易。

政府各部門必須因芬太尼湧現市內問題繼續一同合作，當中包括追究毒販的責任。

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敬安！