APAPA 21周年慶 紐森到場讚團結社區、賦權民眾

尹氏莊園在2020年LNX山火中被部分燒毀。6日當晚特別為莊園內重建的社區中心「The Pavilion」揭幕。（記者劉先進／攝影）

亞太公共事務聯盟（APAPA）成立21周年慶祝活動6日晚舉行，500嘉賓雲集。華裔社區領袖尹集成（C. C. Yin）和夫人黃春芳（Regina Yin）一手創立的尹氏莊園（Yin Ranch），在2020年LNX山火中被部分燒毀。6日當晚特別為莊園內重建的社區中心「The Pavilion」揭幕。尹集成表示，當天不僅是慶祝APAPA的21周年和尹氏莊園的重建，也是慶祝亞裔 團結一心，對抗仇恨犯罪，回歸主流社會，更慶祝加州 經濟和美國經濟在疫情後的重建。州長紐森 到場祝賀說，APAPA團結民眾，賦予人們權力，給人們發言權，給人們尊嚴和尊重，授權和改善生活品質。

州長紐森（右）在和華裔社區領袖尹集成（左）交談。（記者劉先進／攝影）

作為知名的「麥當勞大王」，尹集成不僅在商界成功，還和志同道合的朋友共同創立APAPA，推動亞太裔在美國的參政議政，贏得主流社會的認可。APAPA在全國有42個分支，今年慶祝主題是「新視角推動社區前行」（Fresh Perspective on Moving Our Community Forward）。APAPA全國主席尹立懷（Mary Yin Liu）主持慶祝活動。她稱讚紐森領導加州人迎接諸多挑戰。尤其是撥款超1.56億資金，打擊仇亞犯罪，幫助建立關於仇恨狀況委員會和種族平等委員會。「這與APAPA的宗旨，與我們在全州舉辦的團結集會的目的相同。」

紐森：APAPA給人發言權

慶會現場為州長頒發特別社區冠軍獎。近期慶祝結婚紀念日的嘉賓，可獲得紐森簽名書籍、兒童繪本「本和艾瑪的大熱門」（Ben and Emma’s Big Hit）。此書以紐森自身經歷為靈感，鼓勵患有學習障礙的兒童勇敢面對挑戰。紐森說，沒想到自己會得獎，非常感激，並打趣說，「你們還宣傳我的書籍！這是一本給孩子們看的圖畫書。別著急，在不久的將來，我不會推出任何新書。」

華裔社區領袖尹集成（左）和夫人黃春芳（中）現場為州長紐森（右）頒獎。（記者劉先進／攝影）

紐森表示，感謝尹集成、黃春芳、尹氏家族的友誼和貢獻，「因為他們的信仰，大家聚集一堂，表達萬眾一心。」他說，人民生活在如此多的焦慮和恐懼中，世界上的國家和人民因為種族、宗教和民族的爭論而被撕裂。「我們在加州，在全球最多樣化的民主國家中、最多樣化的州。加州有27%的人是在外國出生的。如果不開始調和所有美妙而有趣的差異，並團結一心，美國的聯邦狀態正處於危險中。」

紐森說，APAPA慶祝「有趣的差異」，但認識到，「我們都在一起團結，賦予民眾權力，給人們發言權，給人們尊嚴和尊重，以授權和改善我們生活品質的方式，將民眾連接在一起。」他稱讚說，尹集成、黃春芳有領導力和非凡的投資，不僅投資於商業，還投資於人。他一直被兩人所設立的榜樣激勵。「如果他或她單膝跪地、幫助他人站得更高，沒人比他或她更高大。」

尹集成：要團結其他族裔

尹集成說，今年是疫情後APAPA最大規模的一次慶祝。雖然山火燒毀部分莊園，但經重建後有80%復原。新建的社區中心「The Pavilion」將捐贈給非營利組織亞洲傳統中心（Asian Heritage Center），向遊客介紹亞裔在加州和美國做出的積極貢獻。「過去150年，華人做過鐵路勞工，餐廳、農夫，如今又從事高科技。我們只是傳承者，跟著他人腳步前行。今天不僅慶祝莊園的重建，也慶祝疫情後加州經濟和美國經濟的重建。」

州長紐森（右三），華裔社區領袖尹集成（左一）和夫人黃春芳（左二），女兒尹立懷（右一）參加慶祝活動。（記者劉先進／攝影）

尹集成表示，亞裔受益於其他族裔的建設，也要做美國的主人，用自己優秀的文化和才能，團結其他族裔，建設更好的美國。這也是APAPA的宗旨之一。仇恨犯罪襲擊，亞裔老人、婦女和小孩首當其衝，亞裔小企業也受到影響。「雖然這是壞事，也是契機，因為從加州到全美其他地方都在支持亞裔。我們要善用這些資源，團結亞裔和其他族裔，對抗仇恨犯罪，讓自身更強大。」

副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、州財務長馬世雲（Fiona Ma）、州總檢察長邦塔（Rob Bonta）、州務卿韋伯 (Shirley Weber)、州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）等大批政要出席活動。