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抗高油價 紐森將開特別立法會議 提議徵石油公司暴利稅

編譯組／灣區7日電
加州州長紐森宣布，將召開特別立法會議對抗高油價問題。(Getty Images)
加州州長紐森宣布，將召開特別立法會議對抗高油價問題。(Getty Images)

加州州長紐森7日宣布，計畫召開特別立法會議，以因應對抗加州高油價，其中包括他提議對石油公司徵收暴利稅(windfall tax)。紐森在首府沙加緬度記者會上表示，沒有任何事情證明，這些蠻橫和不合理的價格可被接受。

紐森指出，他將於12月5日召開特別會議，當天也是在11月8日選舉之後，新任立法人士宣誓上任的同一天。他認為，州領導人長期不敢面對大型石油公司哄抬價格的問題。加州民眾支付每加侖汽油費用，比全國平均水平高出約2.60元。

根據「美國汽車協會」(AAA)，全加州7日汽油價格約為每加侖6.39元，柴油價格則為每加侖6.41元。在舊金山，汽油價格平均為每加侖6.59元，柴油價格為每加侖6.54元。紐森曾於一周前首次宣告，支持徵收暴利稅，因為加州每加侖汽油的平均價格，於10天內飆漲84美分。

紐森並未公布更多會議提案細節，因為需要獲取立法人士通過。然而，他透露，稅款收入將直接回到居民口袋。

儘管許多民主黨人士表示支持紐森，但州長宣布召開特別會議，似乎讓立法人士感到驚訝。立法機關兩位民主黨領袖，眾議會議長倫登(Anthony Rendon)和參議會議長阿特金斯(Toni Atkins)表示，暴利稅的想法非常值得(strong consideration)。

灣區與加州的汽油價格近來飆漲，導因於許多因素，包括俄羅斯入侵烏克蘭、「石油輸出國組織」(OPEC)6日宣布減產，以及加州多間煉油廠同時出現問題。但是，紐森表示，這些原因並不能解釋加州油價與其他州的價格巨大差異，甚至在本州原油價格回升之前，加州油價就開始上漲。

「消費者監管組織」(Consumer Watchdog)會長柯特(Jamie Court)表示，紐森支持加州人相當正確，因為他們的加油站被煉油商利用。紐森此舉也獲得許多環保組織讚許，他們認為，州長應運用職權對抗石油行業與價格上漲。

加州 紐森 油價

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