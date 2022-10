有錢人出走…家庭平均年收入 舊金山跌幅冠全美

富裕人士出走,導致舊金山家庭平均年收入出現全美最大跌幅。(Getty Images)

舊金山 都會區於2019-2021年之間,家庭年收入中位數在全國最多人口地區中,跌幅最大,其原因是,許多富裕居民在疫情期間離開了這座城市。

根據新人口普查數據,舊金山家庭年收入中位數下跌4.6%至11萬6005元,減少5546元。舊金山都會區包括柏克萊與屋崙,儘管仍是全國25個人口最多的最高收入中位數的地區,但是,年收入減少是高收入人士持續流失的最新證據。

納稅申報資料顯示,在疫情第一年,年收入共約數十億元的數萬名居民離開舊金山。2020年7月至2021年7月期間,舊金山人口比例減少6.3%,下降幅度為全國之冠。遠距工作讓許多上班族無須通勤至舊金山市中心或屋崙,可自由選擇任何工作地點,更便宜住房成本是主要推動力。

舊金山首席經濟學家伊根(Ted Egan)表示,北加州 縣層級數據指出,「財富從海岸遷移到了邊緣地帶」(wealth migration from the coast to the fringe)。

沙加緬度、聖荷昆(San Joaquin)、史丹斯勞斯(Stanislaus)、曼多西諾(Mendocino)等縣的家庭年收入都有增長。伊根指出,在這些地方可進行混合式辦公,偶爾通勤到灣區 ,比過去更可行。新工作模式也挑戰「灣區」是一個經濟區的概念,因為在一個混合式辦公的世界,這個地區範圍可能比過去更大。

與舊金山相較,加州的家庭年收入中位數基本上持平,下降0.4%至8萬4907元。全國家庭收入年收入中位數則為6萬9717元,是自2013年以來,美國首次收入沒有明顯增長。

亞利桑那州鳳凰城是全美25個人口最多城市中、家庭年收入中位數增長最多的地區,增加5.2%或3777元。鳳凰城也是全美發展最快速城市,房價中位數約為44萬元,僅為灣區的三分之一。年收入漲幅第二大的是佛羅里達州坦帕都會區,年收入中位數增長2.6%。亞馬遜與微軟總部所在城市西雅圖,年收入中位數為10萬1721元。

數據內容也顯示主要的族裔差異。以全國範圍來看,亞洲家庭年收入中位數為10萬572元,白人家庭年收入中位數為7萬4932元,非裔家庭年薪中位數僅為4萬6774元,西班牙裔家庭年收入中位數為6萬566元。