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阿縣地檢官候選人皮爾斯言論不當 華裔社區譴責

記者張曼琳／屋崙報導
共十多名灣區民選官員、執法機構人員和多位華裔社區領袖，為譴責反亞裔歧視言論參與線上記者會。（李少敏／提供）
共十多名灣區民選官員、執法機構人員和多位華裔社區領袖，為譴責反亞裔歧視言論參與線上記者會。（李少敏／提供）

十多名灣區民選官員、執法機構人員和多位華裔社區領袖，為譴責反亞裔歧視言論、仇恨犯罪並指責阿拉米達縣地檢官候選人皮爾斯（Pamela Price）的不當言論，7日舉辦線上記者會。會議組織者加州反毒聯盟（CCAD）總監李少敏（Frank Lee）呼籲阿縣居民，一同堅決反對皮爾斯的種族歧視言論，要求她致歉並撤回發言。

阿拉米達縣地檢官候選人皮爾斯錄製的視頻中說：「不幸的是，亞裔社區主導了對檢察官博...
阿拉米達縣地檢官候選人皮爾斯錄製的視頻中說：「不幸的是，亞裔社區主導了對檢察官博徹思的罷免。」網友發布推文，指責其不當言論。（記者張曼琳／截屏）

記者會於7日中午11時召開，會議中公布了一段皮爾斯錄製的視頻。皮爾斯在視頻中說：「不幸的是，亞裔社區主導了對檢察官博徹思(Chesa Boudin)的罷免。」她表示，博徹思罷免代表了舊金山進步派向前邁進的警報，這是機遇的分水嶺，還認為博徹思所以被罷免，或許源於他對亞裔社區的疏忽等。她還認為，博徹思罷免事件於阿縣「不是特別相關」，最後還表示，「現在我們過於將年輕人犯罪化，不受限制的起訴他人，並不能保證我們的治安。」

李少敏表示，皮爾斯的有關言論具歧視性，「反映了她的偏執」。李少敏質疑：「一位地檢官候選人，怎可這樣公開貶低和歧視亞裔？」李少敏強調：「（其言論）遠非真相，並強烈暗示亞裔的無知、情緒化，只是盲目跟風罷免被懷恨在心的領導者。」

阿縣首席助理地檢長埃斯波西托(Annie Saadi Esposito)認為，這無關政治立場，也不是該候選人是否為進步派的問題，並直言「實際上現任地檢官歐瑪莉(Nancy O'Malley)為加州最為進步的地檢官之一。」埃斯波西托強調：「公共安全問題不是黨派問題，而是人權問題。」埃斯波西托表示，皮爾斯聲稱自己是一名民權律師，而諷刺的是她完全否定了亞裔社區的權利。

佛利蒙副市長邵陽也表示，對皮爾斯的言論感到「非常不安和憤怒」，並認為這是對「亞太裔社區不屑一顧的評論」。邵陽說：「作為亞太裔民選官員，我非常擔心像她這樣的候選人，將如何貶低、忽視我們的社區。」希望皮爾斯為此道歉並收回她的言論。

庫比蒂諾副市長趙良方（Liang-Fang Chao）、屋崙華埠商會會長陳錫澎、矽谷華人基金會主席Jason Xu、聯合城（Union City）第3區市議員候選人王耀明（Jeff Wang）等，均為亞裔社區發聲，譴責歧視、仇恨和暴力，並一致要求皮爾斯道歉。

李少敏也向本報表示，11月年底選舉，亞裔「千萬不要為皮爾斯投票，」並強調：「這無關黨派或政治立場，僅僅是為社區公共治安的未來著想。」他說：「我們必須堅決反對皮爾斯的種族歧視言論，她必須道歉並撤回聲明，並承諾不再次犯下同樣的錯誤。」

亞裔 種族歧視 罷免

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