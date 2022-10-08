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被控共謀、滅證…印裔1家4口兇殺案 嫌犯弟弟被捕

編譯組／美聯社7日電
艾爾貝托‧薩爾加多因為協助兇嫌哥哥毀滅殺害辛恩一家四口的證據，在6日晚上被警方逮捕。（美聯社）
艾爾貝托‧薩爾加多因為協助兇嫌哥哥毀滅殺害辛恩一家四口的證據，在6日晚上被警方逮捕。（美聯社）

執法當局7日宣布，涉嫌殺害加州一家四口的兇嫌的弟弟，因為幫助兇嫌毀滅證據已經被捕。

麥賽德縣（Merced County）警局表示，41歲的艾爾貝托‧薩爾加多（Alberto Salgado）於6日晚上被捕，他被控共謀、幫助犯罪和毀滅證據，和48歲的哥哥荷穌斯‧薩爾加多（Jesús Salgado）現在都被羈押在麥賽德縣監獄（Merced County Jail）。

四名死者是八個月大的女嬰德瑞（Aroohi Dheri）、女嬰36歲的父親賈斯迪普‧辛恩（Jasdeep Singh）、27歲的母親賈斯琳‧考爾（Jasleen Kaur）和39歲的伯父阿曼迪普‧辛恩（Amandeep Singh），他們的屍體5日晚上在聖荷昆谷（San Joaquin Valley）一個偏僻的杏仁園裡被人發現。

麥賽德縣警長旺卡（Vern Warnke）表示，有多次前科的荷穌斯‧薩爾加多曾在死者經營的貨運公司工作，他在犯案後隔天企圖自殺，被送往醫院治療。旺卡先前表示，他們還在尋找一名可能是荷穌斯‧薩爾加多同謀的關係人，現在證實是他的弟弟。

阿曼迪普的遺孀賈斯普莉特‧考爾（Jaspreet Kaur）表示，她的丈夫和他的弟弟已經在美國生活了18年，他們除了照顧住在加州的親人之外，還負責撫養住在印度的年邁父母。

賈斯普莉特說：「這是我們失敗的美國夢，我們親愛的家人在10月3日被暴力奪去了生命。」

賈斯普莉特表示，她的丈夫經常捐贈食物給當地的糧食銀行，而且從來不會錯過當地錫克教寺廟的周日服務。他們有一個九歲的女兒和一個八歲的兒子。女嬰的父母賈斯迪普和賈斯琳是三年前在印度結婚，賈斯琳在兩年前移民來美國。

荷穌斯‧薩爾加多約20年前曾持槍強迫另一位前雇主一家人聽從他的命令，因此被控一級搶劫罪、企圖非法監禁、企圖阻止受害人作證等罪名。家屬表示，荷穌斯‧薩爾加多受雇於這家人經營的貨運公司，但於2004年被解雇，因為被懷疑竊取金錢。

受害者女兒卡翠娜（Katrina）表示，2005年12月19日，荷穌斯‧薩爾加多戴著面具出現在他們家中，用槍指著其父親的頭，脅迫所有人到車庫，搶走他們的財物，最後逼所有人跳進後院的游泳池裡，然後逃逸。荷穌斯‧薩爾加多在受害人報案後數天被警方逮捕，2007年被判處11年徒刑，但在2015年獲釋。

加州 印度 監獄

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