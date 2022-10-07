經文處雙十國慶酒會 政商雲集 裴洛西等國會議員視頻祝賀

經文處處長賴銘琪與夫人分別分切印有美國、中華民國國旗的生日蛋糕，祝願中華民國111年國慶快樂。（記者王子涵／攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處6日舉辦雙十國慶酒會，邀請灣區600餘位政商及僑界領袖，共同慶賀中華民國 111年國慶。

酒會在佛斯特市的皇冠假日酒店舉辦，現場邀請到多家台灣新創廠商，包含僑務委員會青商潛力之星及海外台商精品展得主設攤展示，呈現台灣產業充沛的創意與活力。

為了便利僑胞及台灣民眾在網路上共襄盛舉，經文處特別與「世界日報」等網路平台合作，全程直播國慶酒會，期間亦訪問出席的貴賓及參展的傑出台灣廠商。此次也是世界日報首度親自參與國慶酒會的直播活動。

經文處處長賴銘琪感謝各位賓客對中華民國的支持。（記者王子涵／攝影）

會上旗儀隊將國旗護送入場，全體起立唱美國及中華民國國歌。隨後六名儀隊成員進行操槍表演，正式拉開酒會的序幕。

旗儀隊將國旗護送入場。（記者王子涵／攝影）

經文處處長賴銘琪歡迎各位賓客來到雙十國慶的慶祝酒會。在過去兩年參加的896場活動中，他曾與367位美國各級官員代表會面。他對各位的支持表達感謝。並指出，儘管有新冠疫情的影響，台灣仍然是亞洲最幸福的國家，是亞洲第二自由的國家，同時是全世界第七最安全的國家。

國慶酒會會場的雙十標誌。(記者王子涵／攝影）

賴銘琪同時強調台美關係的重要性，兩國在5G、晶片等高科技產業上的合作日益深化、他期待台美對亞太地區的穩定發展繼續做出貢獻。

國慶籌委會共同主席趙川三致辭表示，中華民國的建立是基於民主、自由和平等的理念，這也是全世界的人們所追求的。他邀請所有的賓客來到台灣，品嘗美食感受文化。

「我們的祖先為了中華民族的幸福，不惜犧牲自己的生命，用他們的智慧和鮮血實現三民主義，我們需要珍惜這段得來不易的成果。」趙川三說，「僑胞是中華民國在海外最珍貴的資產。我們要團結海內外的僑胞，手牽手心連心，為國家而打拚。傳承我們中華文化，開創中華民國的未來。」

包括聯邦眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）在內的多名美國會議員以視頻及聲明的方式祝賀雙十國慶。裴洛西在聲明中表示，她很榮幸在8月訪問台灣。兩國的友誼是基於對民主和人權的承諾。

經文處邀請灣區600餘位政、商及僑界領袖共同慶賀中華民國111年國慶。（記者王子涵／攝影）

頒贈賀狀名單的還有瓜地馬拉駐舊金山總領事卡蘭薩（Luis F Carranza）、加州 副州長康伊蓮代表瑞德（Evan Read）、內華達州立法局局長埃多斯（Brenda Erdoes）、加州參議員柯提斯（Dave Cortese）、庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）、佛利蒙市議員邵陽，以及多位國會議員、州議員、市府官員代表。

圖為酒會上頒贈賀狀。（記者王子涵／攝影）