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北美太平洋西岸領導人簽氣候協定 承諾2050年減少80%溫室氣體

記者張曼琳／舊金山報導
加拿大卑詩省省長霍根(右二)、加州州長紐森(左四)、俄勒岡州長布朗(左五)、華盛頓州州長英斯利(右三)簽署最新氣候協定，市長布里德(右四)到場歡迎。（記者張曼琳／攝影）
加拿大卑詩省省長霍根(右二)、加州州長紐森(左四)、俄勒岡州長布朗(左五)、華盛頓州州長英斯利(右三)簽署最新氣候協定，市長布里德(右四)到場歡迎。（記者張曼琳／攝影）

加拿大卑詩（不列顛哥倫比亞）省省長霍根（John Horgan）造訪舊金山，在普西迪奧隧道之頂（Presidio Tunnel Top），與三位美國州長，加州州長紐森、俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）、華盛頓州州長英斯利 （Jay Inslee）簽署最新氣候協定，承諾北美太平洋西岸地區，將攜手應對氣候和環境變化，在2050年減少80%溫室氣體。舊金山市長布里德（London Breed）歡迎多位地區領導人到本市，為應對氣候變化，促進綠色經濟做出承諾。

6日中午前，四位領導人在霧氣瀰漫的金門大橋前簽署協定。布里德率先發言，表示對該協定充滿信心，她說：「這將是非凡的，並且會改變氣候行動的遊戲規則。」也透露舊金山市正在著手在2025年全面投入可再生電力。

四位地區領導人在簽字儀式結束後自拍留念。左起英斯利、紐森、布朗、霍根。（記者張曼...
四位地區領導人在簽字儀式結束後自拍留念。左起英斯利、紐森、布朗、霍根。（記者張曼琳／攝影）

太平洋西岸四個地區建立的夥伴關係，將加速當地低碳經濟轉型、電動汽車充電站、清潔電網投資等基礎設施，並在應對乾旱、山火、高溫天氣和海洋氣候變化等領域，展開合作，做出在2050年將溫室氣體排放減少80%的承諾。

州長紐森發言提到：「加州所做出有關氣候變化的應對行動，已超出自身能力，如果沒有世界上的其他地區站在我們身邊，行動將受限制。」他還表示，協定簽訂後將提高應對氣候危機的門檻，同時確保所有社區為同一目標努力。

四位地區領導人接受媒體提問。（記者張曼琳／攝影）
四位地區領導人接受媒體提問。（記者張曼琳／攝影）

俄勒岡州州長布朗表示：「西海岸將團結一致，引領清潔能源未來的道路，並幫助我們整個地區和經濟蓬勃發展，」她還表示已在俄勒岡州，制定了實現100%清潔能源的遠大目標，減少碳排放，全面應對氣候變化，並承諾在致力於解決氣候影響的同時，滿足最脆弱社區的需求。

華盛頓州州長英斯利說：「我們的夥伴關係說明，綠色能源經濟已變得多樣化並互有聯繫。」他強調，將一同走向更清潔、低廉、高效的能源經濟的同時避免氣候災難。

加州州長紐森（左）、俄勒岡州州長布朗（右）簽署在場簽署協定。（記者張曼琳／攝影）
加州州長紐森（左）、俄勒岡州州長布朗（右）簽署在場簽署協定。（記者張曼琳／攝影）

加拿大卑詩省省長霍根坦言，北美太平洋沿岸地區，一直處於氣候危機的前線，但在經歷了最具破壞性氣候影響的同時，又引領世界探討減少碳污染的方案。他說：「透過簽署氣候行動協定，將鞏固氣候行動引領者的優勢，為在清潔能源經濟領域取得成功。」

加拿大卑詩省省長霍根表示，透過簽署氣候行動協定，將鞏固氣候行動引領者的優勢，為在...
加拿大卑詩省省長霍根表示，透過簽署氣候行動協定，將鞏固氣候行動引領者的優勢，為在清潔能源經濟領域取得成功。（記者張曼琳／攝影）

加州、俄勒岡州、華盛頓州和加拿大哥倫比亞省約有5700萬人口，GDP達3.5兆，通過本次太平洋沿岸地區合作，將聯合溫哥華、西雅圖、波特蘭、舊金山、屋崙市、洛杉磯等市，共同建設低碳經濟。

去年州長紐森和美國兩黨氣候聯盟中的24名州長承諾在2050年前，集體實現零溫室氣體排放。同時，加州還加入了超越石油和天然氣聯盟（Beyond Oil & Gas Alliance，簡稱BOGA），該聯盟致力於推進從石油、天然氣，過渡至綠色清潔能源。

舊金山市長布里德在場歡迎多位地區領導人。（記者張曼琳／攝影）
舊金山市長布里德在場歡迎多位地區領導人。（記者張曼琳／攝影）

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