北美太平洋西岸領導人簽氣候協定 承諾2050年減少80%溫室氣體
加拿大卑詩（不列顛哥倫比亞）省省長霍根（John Horgan）造訪舊金山，在普西迪奧隧道之頂（Presidio Tunnel Top），與三位美國州長，加州州長紐森、俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）、華盛頓州州長英斯利 （Jay Inslee）簽署最新氣候協定，承諾北美太平洋西岸地區，將攜手應對氣候和環境變化，在2050年減少80%溫室氣體。舊金山市長布里德（London Breed）歡迎多位地區領導人到本市，為應對氣候變化，促進綠色經濟做出承諾。
6日中午前，四位領導人在霧氣瀰漫的金門大橋前簽署協定。布里德率先發言，表示對該協定充滿信心，她說：「這將是非凡的，並且會改變氣候行動的遊戲規則。」也透露舊金山市正在著手在2025年全面投入可再生電力。
太平洋西岸四個地區建立的夥伴關係，將加速當地低碳經濟轉型、電動汽車充電站、清潔電網投資等基礎設施，並在應對乾旱、山火、高溫天氣和海洋氣候變化等領域，展開合作，做出在2050年將溫室氣體排放減少80%的承諾。
州長紐森發言提到：「加州所做出有關氣候變化的應對行動，已超出自身能力，如果沒有世界上的其他地區站在我們身邊，行動將受限制。」他還表示，協定簽訂後將提高應對氣候危機的門檻，同時確保所有社區為同一目標努力。
俄勒岡州州長布朗表示：「西海岸將團結一致，引領清潔能源未來的道路，並幫助我們整個地區和經濟蓬勃發展，」她還表示已在俄勒岡州，制定了實現100%清潔能源的遠大目標，減少碳排放，全面應對氣候變化，並承諾在致力於解決氣候影響的同時，滿足最脆弱社區的需求。
華盛頓州州長英斯利說：「我們的夥伴關係說明，綠色能源經濟已變得多樣化並互有聯繫。」他強調，將一同走向更清潔、低廉、高效的能源經濟的同時避免氣候災難。
加拿大卑詩省省長霍根坦言，北美太平洋沿岸地區，一直處於氣候危機的前線，但在經歷了最具破壞性氣候影響的同時，又引領世界探討減少碳污染的方案。他說：「透過簽署氣候行動協定，將鞏固氣候行動引領者的優勢，為在清潔能源經濟領域取得成功。」
加州、俄勒岡州、華盛頓州和加拿大哥倫比亞省約有5700萬人口，GDP達3.5兆，通過本次太平洋沿岸地區合作，將聯合溫哥華、西雅圖、波特蘭、舊金山、屋崙市、洛杉磯等市，共同建設低碳經濟。
去年州長紐森和美國兩黨氣候聯盟中的24名州長承諾在2050年前，集體實現零溫室氣體排放。同時，加州還加入了超越石油和天然氣聯盟（Beyond Oil & Gas Alliance，簡稱BOGA），該聯盟致力於推進從石油、天然氣，過渡至綠色清潔能源。
上一則
中谷1家4口被殺案 前員工犯案 警方尋找同謀
下一則
FB留言