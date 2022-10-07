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加州1家4口遭綁架撕票 8個月大嬰也遇害 嫌犯試圖自殺

中谷1家4口被殺案 前員工犯案 警方尋找同謀

編譯組╱美聯社6日電
警方表示，有多項前科的嫌犯薩爾加多曾為受害人工作。（美聯社）
警方表示，有多項前科的嫌犯薩爾加多曾為受害人工作。（美聯社）

當局6日表示，涉嫌綁架和殺害中谷一家四口的嫌犯曾為這家人工作，和受害人長期存在嚴重紛爭。

麥賽德縣警長旺卡（Vern Warnke）表示，受害者家屬稱，48歲的嫌犯薩爾加多（Jesus Salgado）曾是受害者卡車公司的雇員，一年前曾傳憤怒的簡訊和電子郵件給受害者。

當局表示，薩爾加多涉嫌綁架、殺害、棄屍八個月大的女嬰德瑞（Aroohi Dheri）、女嬰36歲的父親賈斯迪普‧辛格（Jasdeep Singh）、27歲的母親寇爾（Jasleen Kaur）和39歲的伯父阿曼迪普‧辛格（Amandeep Singh）。死者屍體於5日晚上在麥賽德以南約30哩、靠近多斯帕羅斯鎮（Dos Palos）的一個杏仁園被一名農民發現。

旺卡指出，調查人員還在尋找一名關係人，相信這名關係人可能是薩爾加多的同謀。旺卡表示，這一家人在家屬3日報案前應該就已死亡。

旺卡說，薩爾加多是一名曾被定罪的搶劫犯，他在綁架事件發生一天後試圖自殺，被捕時情況危急，但仍能與警員對話。

四名受害者是在他們位於麥賽德的辦公室被薩爾加多帶走。警方公布的監視錄影影片顯示，嫌犯先是經過辦公室，然後與一名受害男子交談。影片後來顯示，兩名受害男子雙手被反綁在背後從辦公室走出來，然後坐進一輛卡車，嫌犯再進入辦公室把寇爾和女嬰帶出來上車，然後開車載著四名受害者離去。

家屬表示，卡車公司辦公室並沒有東西失竊，但受害者身上都戴有珠寶首飾。旺卡指出，在綁架發生後，一名受害者的提款卡曾在麥賽德以北的艾特瓦特（Atwater）被使用。

公共紀錄顯示，辛格兄弟經營一家卡車公司Unison Trucking Inc.，前幾周才在他們經營的停車場內設立了辦公室。據了解，受害者是旁遮普錫克族人（Punjabi Sikhs），這是加州中部經營貨運事業的主要族群。

旺卡說，事件曝光後，薩爾加多的家屬聯絡了當局，表示薩爾加多已經承認他參與綁架行動。在警員到達薩爾加多住家之前，薩爾加多試圖自殺，隨後被送院治療。

警方表示，薩爾加多有一級持槍搶劫、企圖非法監禁、企圖阻止證人作證、持有受管控藥品等前科。加州懲教局（California Department of Corrections and Rehabilitation）表示，薩爾加多被判處11年徒期，於2015年獲釋。

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