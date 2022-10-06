6死1傷系列槍案 警：連環殺人疑帶「使命性」

當局認為，士德頓和屋崙連環槍擊命案帶有「使命性」。圖為警方公布的嫌疑人影片截圖。（美聯社）

警方表示，經由彈道比對，加州 過去一段時間六名男子和一名婦女先後遭槍擊 事件已被聯繫在一起，所有事件可能「帶有使命性」。

當局上周宣布，最近幾個月來，士德頓（Stockton）有五名男子深夜遭到埋伏槍殺。當局3日再宣布，去年屋崙 有一名男子遭槍殺，士德頓有一名婦女遭槍傷，這兩起案件與士德頓的案件都有關聯。當局指出，彈道比對和影片證據已經將這些案件聯繫起來。

士德頓警官西爾瓦（Joseph Silva）說：「這絕對符合連環殺手的定義，槍手一直在尋找下手的機會，而受害者都是獨自待在暗處的人。」

儘管警方不願透露這七起槍擊事件是否都是同一把槍所為，但士德頓警長麥費登（Stanley McFadden）在記者會上提到了一把手槍。

麥費登說：「槍手在去年4月犯下第一起案件後，隔了400多天，才在今年夏天再度犯案。我們完全不知道為什麼，也不知道其犯罪的動機，但我們認為這是一起帶有使命的行動。」

西爾瓦表示，在士德頓的案件中，五名死者在被槍殺前並未遭到槍劫或毆打，案發時間介於7月8日到9月27日之間，地點都在方圓數平方哩範圍內，死者似乎互不相識，也與幫派或毒品無關。

受傷的46歲婦人告訴調查人員，她2021年4月16日凌晨約3時20分在她的帳篷內，聽到帳篷外有人走動，於是走出去查看，結果看到一名持槍男子。麥費登表示，這名男子朝婦人連開數槍，但婦人出於自衛反擊，男子便沒有再開槍。

婦人稱，槍手身穿深色連帽運動衫，帽子戴在頭上，深色長褲和全黑口罩。

警方表示，屋崙一名男子於2021年4月10日凌晨約4時15分被槍殺，這起案件也與士德頓的槍擊案件有關。阿拉米達縣法醫辦公室表示，死者是39歲的塞拉諾（Juan Vasquez Serrano）。

聖荷昆縣（San Joaquin County）法醫辦公室3日公布士德頓五名死者身分，他們是35歲的伊歐（Paul Yaw）、43歲的德布迪（Salvador Debudey Jr.）、21歲的羅德里格茲（Jonathan Hernandez Rodriguez）、52歲的克魯茲（Juan Cruz）和54歲的羅佩茲（Lawrence Lopez Sr.）。

警方表示，四名死者是獨自走在路上時被殺，另一名死者是在停在路上的汽車中被殺。