6死1傷系列槍案 警：連環殺人疑帶「使命性」
警方表示，經由彈道比對，加州過去一段時間六名男子和一名婦女先後遭槍擊事件已被聯繫在一起，所有事件可能「帶有使命性」。
當局上周宣布，最近幾個月來，士德頓（Stockton）有五名男子深夜遭到埋伏槍殺。當局3日再宣布，去年屋崙有一名男子遭槍殺，士德頓有一名婦女遭槍傷，這兩起案件與士德頓的案件都有關聯。當局指出，彈道比對和影片證據已經將這些案件聯繫起來。
士德頓警官西爾瓦（Joseph Silva）說：「這絕對符合連環殺手的定義，槍手一直在尋找下手的機會，而受害者都是獨自待在暗處的人。」
儘管警方不願透露這七起槍擊事件是否都是同一把槍所為，但士德頓警長麥費登（Stanley McFadden）在記者會上提到了一把手槍。
麥費登說：「槍手在去年4月犯下第一起案件後，隔了400多天，才在今年夏天再度犯案。我們完全不知道為什麼，也不知道其犯罪的動機，但我們認為這是一起帶有使命的行動。」
西爾瓦表示，在士德頓的案件中，五名死者在被槍殺前並未遭到槍劫或毆打，案發時間介於7月8日到9月27日之間，地點都在方圓數平方哩範圍內，死者似乎互不相識，也與幫派或毒品無關。
受傷的46歲婦人告訴調查人員，她2021年4月16日凌晨約3時20分在她的帳篷內，聽到帳篷外有人走動，於是走出去查看，結果看到一名持槍男子。麥費登表示，這名男子朝婦人連開數槍，但婦人出於自衛反擊，男子便沒有再開槍。
婦人稱，槍手身穿深色連帽運動衫，帽子戴在頭上，深色長褲和全黑口罩。
警方表示，屋崙一名男子於2021年4月10日凌晨約4時15分被槍殺，這起案件也與士德頓的槍擊案件有關。阿拉米達縣法醫辦公室表示，死者是39歲的塞拉諾（Juan Vasquez Serrano）。
聖荷昆縣（San Joaquin County）法醫辦公室3日公布士德頓五名死者身分，他們是35歲的伊歐（Paul Yaw）、43歲的德布迪（Salvador Debudey Jr.）、21歲的羅德里格茲（Jonathan Hernandez Rodriguez）、52歲的克魯茲（Juan Cruz）和54歲的羅佩茲（Lawrence Lopez Sr.）。
警方表示，四名死者是獨自走在路上時被殺，另一名死者是在停在路上的汽車中被殺。
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