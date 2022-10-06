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柏托齊凌晨打電話 91歲爸「猜中我獲諾獎」

記者劉先進／史丹福報導
史丹福大學教授柏托齊5日獲得諾貝爾化學獎。（取自史丹福大學官網）
史丹福大學教授柏托齊5日獲得諾貝爾化學獎。（取自史丹福大學官網）

剛獲得諾貝爾化學獎的史丹福大學教授卡洛琳．柏托齊（Carolyn R. Bertozzi）5日在線上記者會表示，當天凌晨2時，她給91歲、曾任麻省理工大學教授的父親打電話，讓他猜猜發生了什麼，「我說，爸爸，我剛剛接到一個電話，你不會相信那是什麼；他停頓了一會兒，就猜到我獲獎了。」

柏托齊說，得知獲獎的感覺很瘋狂，整個過程像一陣旋風。5日凌晨1時43分，她在睡夢中，忽然有人打來電話說，自己是諾貝爾委員會成員，帶來她獲獎的好消息；「我不得不掐自己幾下，以確保這不是半夜裡的幻覺，還用手機截屏電話訊息。」

對方告訴柏托齊不少內容，但她都印象模糊，只記得最後一件事，「在不到一個小時的時間後，將在線視頻宣布獲獎。他們還告訴我，要好好享受舊生活的最後一個小時，因為獲獎後，將開始新生活。我當時高興壞了。」

柏托齊說，在過去6個小時，她一直電話上或者在Zoom上，接受媒體採訪，收到很多祝賀的短信。得知獲獎訊息後的凌晨2時，她首先聯繫91歲的父親。父親此前是麻省理工學院的教授，80歲退休創業，有了職業第二春，之前一直住在波士頓。去年，母親去世，一家人幫父親搬到加州洛杉磯，開啟全新生活，「當我打電話給他時，他還醒著，是個典型的夜貓子，凌晨2時在看電視。一般打電話給父母時，通常是壞消息，但這次不一樣。我說，『爸爸，剛剛接到一個電話，你不會相信那是什麼。』他停頓了一會兒，然後就猜到我獲獎了。」

諾貝爾 加州 史丹福大學

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