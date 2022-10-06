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史丹福教授柏托齊獲諾獎 創生物正交化學領域 精準殺腫瘤治癌症

記者劉先進／史丹福報導
史丹福大學化學系教授柏托齊獲得諾貝爾化學獎。她早年在柏克萊加大任教。（取自柏克萊加大官網）
史丹福大學化學系教授柏托齊獲得諾貝爾化學獎。她早年在柏克萊加大任教。（取自柏克萊加大官網）

瑞典皇家科學院5日宣布，史丹福大學化學系教授卡洛琳．柏托齊（Carolyn R. Bertozzi）、丹麥哥本哈根大學教授梅爾達（Morten Meldal）和美國斯克里普斯研究所學者夏普里斯（K. Barry Sharpless）共同分享諾貝爾化學獎，表彰三人在點擊化學和生物正交化學領域的貢獻。柏托齊5日在史丹福大學的線上記者會上表示，有兩到三家公司，用生物正交化學製造治療癌症的藥物，可以更精準的輸送、釋放藥物殺死腫瘤，而不使人的整個身體暴露在有毒的化學物質中。

柏托齊創立生物正交化學領域（bioorthogonal chemistry），這是一套允許研究人員在不干擾自然生物過程的情況下，研究分子及其在生物體內的相互作用的化學反應。她的實驗室在20世紀90年代末和21世紀初首次開發這些方法，從那時起，其實驗室和其他人用這些研究，回答關於糖類在生物學中的作用的基本問題，解決實際問題，如開發更好的傳染病測試，並創造一種新的生物藥品，可以更好地治療腫瘤等，目前正在進行臨床試驗。

研究成對化學基團「相愛」

柏托齊1988年從哈佛大學畢業後，於1993年在柏克萊加大獲得化學博士學位，在其他地方擔任博士後和教職，1996年回到柏克萊加大任化學系教職。2015年才到史丹福大學，領導Sarafan ChEM-H研究所的工作。

柏托齊表示，對科學家來說，生物正交意味著，不與生物學互動或干擾生物學。在實踐中，研究人員基本上開發成對的化學基團，這些成對的基團完全適合彼此；「當它們彼此相遇時，想發生反應並形成一個鍵，它們是如此『相愛』，即使周圍有1000種其他化學品包圍，但這兩種化學品是生物正交的，會找到對方，並與對方形成一個紐帶，彼此發生化學反應。這就是人體細胞和生物系統中的情況。如果你想使用這些化學工具來研究一個生物過程，實際上非常有用。」

柏托齊說，在生物正交化學出現之前，以及夏普里斯和梅爾達開發點擊化學前，沒有辦法研究某些生物過程。這些過程對科學家來說是不可見的，但新的化學方法使這些過程可見。「正交化學是我的實驗室最初創造的一個工具，用來研究細胞表面的糖，以便顯微鏡給細胞表面的糖成像。後來被證明很有用。作為一個研究生物學的平台，許多其他實驗室也開始使用相同的化學方法來研究其他分子，如蛋白質、DNA和RNA。研究人員發現，可以在活細胞和實驗動物中研究這些分子。最令人興奮的發展是，現在有製藥公司在人類癌症患者的體內進行這些化學研究，作為向癌症細胞提供藥物的一種手段。因此，在過去的25年，該領域確實取得了長足的進步。」

啟發三公司研發抗癌藥

柏托齊表示，現在兩到三家公司，已經用生物正交化學製造了治療癌症的藥物。這些藥物的第一代被稱為抗體藥物結合物。其中一家公司是她在實驗室參與共同創建的。

最近，還有一家名為Chaski製藥公司，她本人在其中擔任科學顧問委員會成員。公司將產生生物正交反應的兩種化學物，一種注射到腫瘤中，一種注入病人的血液循環中，且包含藥物，當兩個化學物找到對方發生反應時，藥物會以非常高的劑量釋放出來，集中在腫瘤上，這使得腫瘤學家能夠治療和殺死腫瘤，而不使人的整個身體暴露在有毒的化學物質中。「這很神奇，該公司現在正在進行第一階段的臨床試驗。」

史丹福大學化學系教授柏托齊獲得諾貝爾化學獎。（記者劉先進／翻攝）
史丹福大學化學系教授柏托齊獲得諾貝爾化學獎。（記者劉先進／翻攝）

腫瘤 癌症 柏克萊加大

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