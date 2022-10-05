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限制欠繳路費、農曆新年成法定假日 加州5新法與灣區相關

編譯組／沙加緬度4日電
紐森簽署五項與灣區密切相關法律。(美聯社)
紐森簽署五項與灣區密切相關法律。(美聯社)

上周五(9月30日)是加州立法季最後一天。州長紐森就在這一天簽署數百條法案成為正式法律。以下五項即將生效法案與灣區關係密切。

一、限制欠繳路費

代表舊金山民主黨州眾議員丁右立（Phil Ting）所提AB 2594法案為無法繳納過橋費、快速車道通行費民眾解困。根據法案規定，從2024年7月開始，將對罰款路費與逾期未繳路費採取最高付款上限，並規定徵收路費單位允許民眾繳納現金，同時為民眾設立繳納罰款計畫。新冠疫情爆發後，灣區路費局（The Bay Area Toll Authority）採取防疫措施，調開灣區八座橋樑收取過橋費員工。許多人不繳過橋費，紛紛吃到罰單。AB 2594法案並提供一次特別機會，讓低收入民眾免繳過路費罰單。

丁右立表示，疫情間改變成為電子付款，沒有銀行帳戶民眾身上沒有金融卡或信用卡，過橋時無法付費，許多人開車上班工作，吃了罰單，必須為他們解困。

二、農曆新年假期

代表矽谷地區民主黨州眾議員羅達倫（Evan Low）所提AB 2596法案定農曆新年為加州法定假日，允許加州雇員新年當天放一天假慶祝。農曆新年一般出現於1月下旬到2月上旬之間，許多亞裔文化慶祝這個節日。許多灣區組織紛紛要求州長簽署改法案成為正式法律。

加州官員表示，農曆新年來臨，民眾將過去種種煩惱留置後頭，喜氣洋洋，迎接即將到來的繁華與好運道，繼續朝前邁進。

三、加速交通工程建設

代表舊金山的民主黨參議員威善高（Scott Wiener）所提SB 922延長一項法規，讓有益環保的交通計畫無需通過冗長的環境審查，延誤工程進行。原來法律將於今年到期，SB 922法案將這條法律繼續延到2030年。如此灣區城市可加快完成單車與行人道、輕軌車與快速公車工程計畫。許多人批評加州環境品質法案（the California Environmental Quality Act, CEQA）遭人濫用，延誤工程計畫，該法規允許有益於氣候穩定工程免經過CEQA審查。

四、野豬問題

代表納巴（Napa）地區民主黨州參議員多德（Bill Dodd）所提SB 856法案放寬限制，控制加州數量大幅成長的野豬。該法案將於2024年生效，允許持有執照獵人全年沒有限制獵取野豬。野豬又稱山豬，並非美洲大陸土生土長，乃由歐洲人引進美洲。野豬有破壞葡萄園、農場、郊外社區的危險。

五、保護強暴倖存者的DNA

威善高所提SB 1228法案禁止警方使用強暴案倖存者的DNA調查不相干罪行。該法案規定執法人員只能用強暴受害人身上的DNA調查強暴犯，不能用於調查其他事項。舊金山警局曾使用DNA調查其他犯罪嫌犯，引起全國性抗議。舊金山市議會亦通過法令，禁止同樣行為。

威善高指出，性攻擊檢驗能讓執法人員找到罪犯，必須確保調查過程完整，同時確保強暴案倖存者的隱私權。

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