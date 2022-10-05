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金山艦隊周 藍天使天空秀回歸 料吸引數百萬人 助推本地經濟

記者李怡／ 舊金山報導
市府前的歡迎會上，軍樂隊現場表演。（記者李怡／攝影)
市府前的歡迎會上，軍樂隊現場表演。（記者李怡／攝影)

舊金山市長布里德4日與市府民選官員一起，在市政廳前舉行迎接儀式，歡迎舊金山艦隊周回歸。

每年吸引百萬人潮的「藍天使」（Blue Angels）天空秀以及艦隊周（Fleet Week）活動，是舊金山標誌性的年度活動，美軍飛機將會在舊金山天空翱翔表演，海軍艦隊則會駛過舊金山海灣、金門大橋旁，並停泊靠岸。疫情期間曾一度改為線上舉辦，今年正式實體回歸。

具體的活動包括：周三至周日期間，藍天使軍機在惡魔島（Alcatraz Island）及金門大橋上空及附近地區飛翔，以各種不同的驚險飛姿在空中表演，因此舊金山北面的沿岸地帶是最佳觀賞區域，有興趣的民眾也可以購買VIP門票進入指定區域近距離觀賞。

舊金山市長與出席歡迎儀式的嘉賓。（記者李怡／攝影)
舊金山市長與出席歡迎儀式的嘉賓。（記者李怡／攝影)

海軍艦隊從周三開始，將會停靠在30號、32號及35號碼頭，民眾可以進入艦內參觀。此外，預計會有上千名海軍飛行員來到舊金山，民眾會在街頭上和商店內看到他們的戎裝身影。

今年剛好是艦隊周第41屆舉辦。艦隊周的活動從1981年開始，由時任舊金山市長、現任聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）首創，是全美最大的慶祝武裝美軍的活動，尤其是海軍飛行員和海岸護衛隊。為了準備好這一次的回歸，市府高官和艦隊周主辦方也聯合召開發布會，宣布防疫的指引和維安的細節。

「這是舊金山最受歡迎（cherished）的活動之一，每一年民眾都喜歡它，」舊金山市長布里德表示，「這一活動對本地經濟來說，是巨大助推器，增加遊客對舊金山的興趣。」總體而言，整周的活動豐富多樣，預計會吸引數百萬人來舊金山一睹美國軍人及海軍艦隊的風采。尤其周末的標誌性天空秀（Airshow），會有數十萬人從世界與全國各地來舊金山碼頭觀看。

舊金山衛生局已經表示，如果採取適當的防疫措施，舊金山可以舉辦大型活動；例如這一次的艦隊周，公衛局和主辦方雖未頒布口罩令，但都建議參加者戴好口罩，同時接種疫苗，保護自己和他人。

而警方為了預備這次活動，相關的維安計畫已籌備了幾個月；警察局長史考特表示，穿著制服和便衣的警員都會在活動現場附近。警方也敦促參與者優先選擇搭乘公共交通工具，如果必須開車，記得不要將貴重物品不要留在車上。更多詳情可見艦隊周官方網站：https://fleetweeksf.org/。

到訪舊金山的美國海軍軍官。（記者李怡／攝影)
到訪舊金山的美國海軍軍官。（記者李怡／攝影)

舊金山 口罩 天使

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