岡州旅厝重陽秋祭 60代表穿長袍馬褂鞠躬上香

約60名來自市府部門、僑界的代表身穿藍色長袍馬褂，向埋葬在這裡的華人先驅先輩鞠躬、敬酒、上香，氣氛莊重嚴肅。（記者王子涵／攝影）

「岡州旅厝」重陽秋祭大典4日在舊金山 列治文區林肯公園（Lincoln Park Golf Course & Clement Street）舉辦，約60名來自市府部門、僑界的代表身穿藍色長袍馬褂，向安葬在這裡的華人 先驅先輩鞠躬、敬酒、上香，氣氛莊嚴肅穆。

中華總會館資深商董伍璇燦擔任主祭，總董黃中華與江門五邑青年會會長陳永興擔任陪祭，肇慶總會館主席司徒仲山宣讀祭文，合和會館主席余健全（Larry Yee）與市議員陳詩敏（Connie Chan）向墓碑獻花，中華總會館通事劉榮浩擔任司儀。 市議員陳詩敏認為秋季活動落成貢獻卓著。（記者王子涵／攝影）

中華總會館歷史文物委員會主任李殿邦表示，祭祀流程的設計靈感源於香港慈善機構東華三院的春秋兩祭活動，並適當簡化後形成岡州旅厝重陽秋祭。祭祀由主祭者與陪祭者領銜，觀禮者在開始與結束時行三鞠躬禮；爆竹聲為驅逐邪惡之意，點香有醒神作用。 華人先輩歷史被寫入公園介紹牌匾。（記者王子涵／攝影）

「岡州旅厝」位於舊金山林肯公園的高爾夫球場內。1870年代到1900年代初期，該地段的公墓被用作兄弟會、退伍軍人、華人、日本人、法國人、希臘人、義大利人及猶太人協會的墓地，1920年代初轉變為公園和高爾夫球場，估計仍有1萬具遺骸埋藏在這片土地下。

舊金山市長布里德3日在市政廳內簽署將「岡州旅厝」列為舊金山市古蹟 的法案。此法案的簽署，標誌著舊金山除了華埠之外，又一歷史古蹟的誕生。

舊金山市議長華頌善（Shamann Walton）十分感謝收到邀請，他敬重中華文化，也樂於看到人們祭祀祖先。

市議員馬兆明（Gordon Mar）提到祭祀祖先的重要性。他表示在過去兩年半的疫情期間，社區與家庭都失去很多，「我和市議員陳詩敏也失去了各自的至親，所以舉行傳統祭祀儀式顯得格外地重要和特殊。」同時，城市對這岡州旅厝的認可也是重要的一步；「這不僅是對於華人社區重要，對於城市西邊多元的工薪階層來說，同樣重要。」馬兆明說。

余健全表示，華人先輩在170年前就來到這裡，這座墳墓也有至少145年的歷史，在2021年反亞裔仇視時期，提出將岡州旅厝列為舊金山市古蹟的提案正是時機，「他們說讓我們滾回家，而美國就是我們的家，我們的先輩就埋葬在這裡。」余健全說，「與其他來自法國、愛爾蘭、意大利、日本的移民一樣，華人來舊金山，建造這座城市，讓它變得偉大。」

祭祀現場還布置圖片展，展示部分華工先輩安葬在家鄉（廣東新會）的墓園，體現當年華工在海外拚搏，辛苦勞作，但終老卻要遺骸還鄉，落葉歸根的辛酸史。