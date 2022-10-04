華裔州眾議員羅達倫提案 農曆新年為加州法定假日 州長簽署

加州通過州議員羅達倫提出的農曆新年為加州法定假日提案。圖為農曆新年活動。（本報資料照片）

州長紐森 於2022年9月29日正式簽署州眾議員羅達倫（Evan Low）所提AB 2596法案，使之成為加州 法律。AB 2596法案又稱農曆新年假日法案，法案簽署通過後，農曆新年當天，加州政府雇員將可享有八小時放假，其情形與「美國原住民日」法規類似。

羅達倫2022年1月推出AB 2596法案之前，代表紐約民主黨國會亞太裔小組副主席孟昭文（Grace Meng）也推出將農曆新年訂為聯邦假日法案。

根據農曆設定，農曆新年一般出現於1月21日至2月20日之間。AB 2596法案指出，農曆新年出現在冬至後第二個新月，或第三個新月（出現於閏冬月情形）。農曆新年的傳統意義，是將過去種種煩惱放置後頭，喜氣洋洋，迎接新的一年帶來的好運與繁華。亞裔 社區慶祝農曆新年的方式，反映民眾積極參與，豐富的族裔歷史色彩，以及多元族裔、宗教、文化之成就。

法案簽立前，加州亞太裔事務委員會表示，委員會使命為促成加州亞裔經驗為立法重大項目。AB 2596法案符合委員會任務宗旨。AB 2596法案促成所有加州人慶祝農曆新年假日，乃為包容性法案。幾乎三分之二亞裔民眾慶祝農曆新年，主要包含越、華、韓、日裔等。此時此刻，反亞裔仇恨犯罪與事端不斷增加，此立法傳遞了加州亞裔、夏威夷原住民、亞太裔社區平等大團結的重大訊息。

AB 2596法案提出後，取得25個亞太裔組織支持。與亞裔站在一起（Stand With Asian Americans, SwAA）執行主任Justin Zhu指出，今天我們慶祝此承認感謝我們亞太裔社區的重要法案時，我們同時清楚這是投資與提升加州與全美國亞太裔社區的開端，我們期待與紐森、羅達倫以及其他加州領袖合作，確切保護我們的社區。

亞裔健康服務執行長Julia Liou說，紐森簽署立法與羅達倫引領推出此一重大法案，深為讚賞，法案順利通過，成為承認亞太裔社區的重要時刻。此次立法成功，不僅振奮多元化社區，也同時重視慶賀亞太裔的貢獻。

AB 2596法案提出人暨加州議會亞太裔小組（AAPILC）副主席羅達倫說，感謝紐森簽署通過此法案，此乃對慶祝此一節慶的600萬名以上加州亞太裔社區與其他個人團體表達感謝，將農曆新年定為假日，這是加州議會亞太裔小組對我們社區的另一貢獻。

羅達倫代表州眾議會第28選區，涵蓋地區包括金寶（Campbell）、庫比蒂諾（Cupertino）、洛斯蓋圖（Los Gatos）和聖荷西部分社區。