我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國籲各國暫緩升息 警告恐爆比金融海嘯更嚴重衰退

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

布里德簽署 「岡州旅厝」列古蹟 埋有萬具先民遺骨

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山市長布里德3日下午在市政廳內簽署將「岡州旅厝」列為舊金山市古蹟的法案。圖為出席簽署法案儀式代表。（記者李怡／攝影）
舊金山市長布里德3日下午在市政廳內簽署將「岡州旅厝」列為舊金山市古蹟的法案。圖為出席簽署法案儀式代表。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德10月3日下午在市政廳內簽署將「岡州旅厝」列為舊金山市古蹟的法案。此法案的簽署，標誌著舊金山除了華埠之外，又一歷史古蹟的誕生。多位市府民選官員、華裔社區領袖、中華總會館與中國駐舊金山總領館代表出席見證。

「岡州旅厝」位於舊金山林肯公園的高爾夫球場內。1870年代到1900年代初期，該地段的公墓被用作兄弟會、退伍軍人、華人、日本人、法國人、希臘人、義大利人及猶太人協會的墓地，1920年代初轉變為公園和高爾夫球場，估計仍有1萬具遺骸埋藏在這片土地下。

將「岡州旅厝」列為舊金山市古蹟是由舊金山歷史文物委員會通過的議案，交由市議會討論。今年9月底，舊金山市議會全票通過。10月3日布里德市長簽署，正式成為法案。

第一區華裔市議員陳詩敏說，百年前該遺址是埋葬當年華人移民先祖遺骸的地方，先祖們到美國艱苦打拚，最終沒能夠返回中國的家鄉入土為安。這也正說明，華人在舊金山的歷史悠久。將其列為古蹟可以幫助提醒世人，華人對舊金山灣區城市發展的貢獻。「特別是在亞太裔仇恨犯罪猖狂的當下，古蹟可以讓人們銘記這段歷史。」她還指出，這不僅代表華人移民，還是對舊金山市多樣文化的嘉獎。

「岡州旅厝」有著深遠的歷史教育意義，將這段歷史分享給金山人，可以在亞太裔權益面臨挑戰的環境中起到積極的作用。中華總會館總董余健全表示，被列為古蹟後，「岡州旅厝」將會保持原樣，確保不會被未來任何的建築項目所破壞。

布里德市長在簽署法案時表示，感謝華裔社區對於舊金山城市建設的貢獻，她也感謝在場華裔社區領袖對於舊金山華裔社區民眾權益的維護和爭取。

中華總會館歷史文物委員會主任李殿邦表示，將「岡州旅厝」列為古蹟後，將方便華裔瞻仰先賢。對於華裔社區來說，在舊金山除了華埠之外，又多了一個具有歷史意義的文化古蹟，對於中美文化和太平洋兩岸關係也有著深遠的影響。

簽署法案後，「岡州旅厝」原址附近將舉辦一個圖片展覽，以展示太平洋兩岸交流的印證和起點，希望華裔社區民眾前去參觀，了解華裔的移民史。

「岡州旅厝」最早是來源於「岡州古廟」，古廟既是最早的華人活動中心，同時也承擔先僑落葉歸根的重任；隨著時間的推演，便建立了「岡州旅厝」這座墓園，據統計現在墓園裡有1萬多先僑遺骨葬在這裡。岡州即指廣州，旅是旅途，厝是屋子，「岡州旅厝」即是指廣州人暫時的歸宿地。

李殿邦表示，以後中華總會館會將祭拜「岡州旅厝」作為每年的例行活動。對先僑的祭拜儀式在仇恨犯罪猖獗的當下，起到正面積極的作用。各族裔要互相了解各自的歷史，才會互相尊重彼此對這片土地的貢獻。

出席當天簽署儀式的代表還有：加州眾議員丁右立代表、舊金山市議員陳詩敏，市府律師邱信福、市行政官朱嘉文，以及中華總會館僑界代表朱汝湛、余健全、李殿邦、關家澄、華埠小商業代表陳永興等。

舊金山 華裔 古蹟

上一則

華裔州眾議員羅達倫提案 農曆新年為加州法定假日 州長簽署

延伸閱讀

金山教委徐安競選連任 獲亞裔領袖支持

金山教委徐安競選連任 獲亞裔領袖支持
慶祝十一 五星紅旗飄揚舊金山市政廳

慶祝十一 五星紅旗飄揚舊金山市政廳
舊金山期中選舉 5華裔候選人各自爭取當選

舊金山期中選舉 5華裔候選人各自爭取當選
任命先簽辭職信 舊金山市長布里德惹議

任命先簽辭職信 舊金山市長布里德惹議
自己任命的警委 票沒投余健全 布里德批歐博斯通沒誠信

自己任命的警委 票沒投余健全 布里德批歐博斯通沒誠信

熱門新聞

7旬老嫗被佯扮公用事業人員嫌犯掐脖，搶走畢生積蓄。（電視新聞截圖）

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

2022-10-02 01:16
最新研究指出，位於矽谷西側，少為人知的地質斷層可能會每隔250年到300年引爆一次大震。這一斷層在圖中標記20和24區間。（美國地質調查所網站截圖）

史丹福研究：矽谷西側「少為人知」斷層 恐爆大地震

2022-09-29 02:18
研究發現，部分新冠感染者沒有症狀，他們有一個共同的基因突變，來自過去普通感冒產生的T細胞，對新冠進行快速免疫反應特別有效。(Getty Images)

染新冠沒有症狀？原來是基因突變 使無症狀機會增10倍

2022-09-27 13:44
加州計畫已久的保險公司重組，可能帶來短期痛苦，過程影響近200萬加州居民、可能需要轉換健保計畫。但是，加州衛生保健服務部門強調，在過渡時期，會員醫療網絡與持續性將是首要任務。(圖取自加州衛生保健服務部門官網)

加州健保換新約 近200萬居民需轉換計畫

2022-09-27 14:08
約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽表示，從2011、2012年，歐巴馬政府時期，就有跡象顯示兩國關係惡化。（記者劉先進／攝影）

約翰霍普金斯大學教授孔誥烽：美中關係惡化 始於歐巴馬

2022-10-03 02:22
灣區愈來多城市制定租金管制法令，已掀起另一場租金管制浪潮。（美聯社）

灣區控租金 多地陸續通過立法 維權團體：房客受夠了

2022-10-01 02:20

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票