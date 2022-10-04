布里德簽署 「岡州旅厝」列古蹟 埋有萬具先民遺骨

舊金山市長布里德3日下午在市政廳內簽署將「岡州旅厝」列為舊金山市古蹟的法案。圖為出席簽署法案儀式代表。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德10月3日下午在市政廳內簽署將「岡州旅厝」列為舊金山市古蹟 的法案。此法案的簽署，標誌著舊金山除了華埠之外，又一歷史古蹟的誕生。多位市府民選官員、華裔 社區領袖、中華總會館與中國駐舊金山總領館代表出席見證。

「岡州旅厝」位於舊金山林肯公園的高爾夫球場內。1870年代到1900年代初期，該地段的公墓被用作兄弟會、退伍軍人、華人、日本人、法國人、希臘人、義大利人及猶太人協會的墓地，1920年代初轉變為公園和高爾夫球場，估計仍有1萬具遺骸埋藏在這片土地下。

將「岡州旅厝」列為舊金山市古蹟是由舊金山歷史文物委員會通過的議案，交由市議會討論。今年9月底，舊金山市議會全票通過。10月3日布里德市長簽署，正式成為法案。

第一區華裔市議員陳詩敏說，百年前該遺址是埋葬當年華人移民先祖遺骸的地方，先祖們到美國艱苦打拚，最終沒能夠返回中國的家鄉入土為安。這也正說明，華人在舊金山的歷史悠久。將其列為古蹟可以幫助提醒世人，華人對舊金山灣區城市發展的貢獻。「特別是在亞太裔仇恨犯罪猖狂的當下，古蹟可以讓人們銘記這段歷史。」她還指出，這不僅代表華人移民，還是對舊金山市多樣文化的嘉獎。

「岡州旅厝」有著深遠的歷史教育意義，將這段歷史分享給金山人，可以在亞太裔權益面臨挑戰的環境中起到積極的作用。中華總會館總董余健全表示，被列為古蹟後，「岡州旅厝」將會保持原樣，確保不會被未來任何的建築項目所破壞。

布里德市長在簽署法案時表示，感謝華裔社區對於舊金山城市建設的貢獻，她也感謝在場華裔社區領袖對於舊金山華裔社區民眾權益的維護和爭取。

中華總會館歷史文物委員會主任李殿邦表示，將「岡州旅厝」列為古蹟後，將方便華裔瞻仰先賢。對於華裔社區來說，在舊金山除了華埠之外，又多了一個具有歷史意義的文化古蹟，對於中美文化和太平洋兩岸關係也有著深遠的影響。

簽署法案後，「岡州旅厝」原址附近將舉辦一個圖片展覽，以展示太平洋兩岸交流的印證和起點，希望華裔社區民眾前去參觀，了解華裔的移民史。

「岡州旅厝」最早是來源於「岡州古廟」，古廟既是最早的華人活動中心，同時也承擔先僑落葉歸根的重任；隨著時間的推演，便建立了「岡州旅厝」這座墓園，據統計現在墓園裡有1萬多先僑遺骨葬在這裡。岡州即指廣州，旅是旅途，厝是屋子，「岡州旅厝」即是指廣州人暫時的歸宿地。

李殿邦表示，以後中華總會館會將祭拜「岡州旅厝」作為每年的例行活動。對先僑的祭拜儀式在仇恨犯罪猖獗的當下，起到正面積極的作用。各族裔要互相了解各自的歷史，才會互相尊重彼此對這片土地的貢獻。

出席當天簽署儀式的代表還有：加州眾議員丁右立代表、舊金山市議員陳詩敏，市府律師邱信福、市行政官朱嘉文，以及中華總會館僑界代表朱汝湛、余健全、李殿邦、關家澄、華埠小商業代表陳永興等。