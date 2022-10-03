民調：半數灣區人疫後選擇在家上班

近四分之三的受訪者表示，灣區的生活質量在過去五年中有所惡化。(Getty Images)

房價高得離譜，垃圾和無家可歸者聚集在街道上，水庫正在乾涸──而且情況只會變得更糟。

根據灣區 新聞集團和矽谷 聯合發展協會(Joint Venture Silicon Valley)的一項獨家民意調查，灣區居民發現這些天有很多事情令人沮喪。 但在所有厄運和陰霾中，有一個主要亮點：在家工作。總的來說，當地工人同意這種工作方式的延續，已經讓他們的生活變得更好，他們還沒有準備好放棄它。

「兩年後，至少混合動力車會繼續存在」，瓊斯(Brian Jones)說。他大部分時間都在舊金山 的家中遠程工作。 「讓人們每周五天回到辦公室是非常困難的」。

這項民意調查對灣區五個核心縣的1628名登記選民進行了調查，強調了在第一次COVID-19爆發兩年半後，人們生活在多大程度上仍然發生了巨大變化。儘管疫苗無處不在，但口罩規則在很大程度上是一種遙遠的記憶。拜登總統宣布大流行已經結束。大約一半的受訪者繼續可以選擇在家工作，而且幾乎每個有選擇權的人都在利用它，至少在某些時候是這樣。

其中許多人陶醉於他們持續的自由。他們不是坐在車流中，整天待在辦公室裡，而是指導孩子的足球隊，照顧寵物，與伴侶共度美好時光，並開始新的學位課程。

民意調查顯示，COVID-19在灣地區最受關注的問題清單上直線下降。阿拉米達、康曲柯士達、聖他克拉拉、舊金山和聖馬刁縣45%至60%的居民表示，與疫情爆發前相比，他們繼續減少外出就餐、參加聚會和看電影。

與此同時，一種更為普遍的焦慮也很普遍，而且從某些方面來看，這種焦慮程度更高。

「坦率地說，我很驚訝。我認為隨著大流行在逐漸消退的日子和幾個月裡，我們會變得更有彈性」，矽谷合資企業的總裁韓考克(Russel Hancock)說，「我原以為人們的心情會更好。但事實證明我們脾氣暴躁。」

本月早些時候的在線民意調查中，62%的受訪者表示灣區走上了「錯誤的軌道」，比去年增加了10個百分點，令人吃驚。近四分之三的受訪者表示，灣區的生活質量在過去五年中有所惡化。他們最大的擔憂是住房成本、生活成本、無家可歸和乾旱。

「我的社區並不很糟糕，但也不是最好的。這只是與垃圾的持續鬥爭」，屋崙35歲的Elle說，「我住的那條街，有時感覺就像一個垃圾場。」

出於隱私考慮而拒絕透露姓氏的Elle，和灣區近四分之三的居民一樣，也對氣候變化感到擔憂。她已經在該地區生活了十年的大部分時間，沒有空調從來都不是問題。但是，最近幾次悶熱之後，她覺得自己無法擺脫夏天的炎熱。

犯罪也是灣區居民越來越擔心的問題，49%的人認為這是一個極其嚴重的問題，比去年增加了12個百分點，是榜單上增幅最大的。

人們對灣區的經濟感到悲觀，只有38%的人表示經濟狀況良好或優秀。相比之下，一半的受訪者表示他們的個人財務狀況良好或出色。