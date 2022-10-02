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1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

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一人穿建築背心前門按鈴 另兩人闖後院…老婦遭掐脖毆打搶走積蓄

編譯組／德利1日電
7旬老嫗被佯扮公用事業人員嫌犯掐脖，搶走畢生積蓄。（電視新聞截圖）
7旬老嫗被佯扮公用事業人員嫌犯掐脖，搶走畢生積蓄。（電視新聞截圖）

在德利市發生的一起入室搶劫案中，70歲的婆婆被掐住脖子，遭到毆打，一生的積蓄都被搶走。

在監控錄像中可以看到，這位老人正在她家門前的台階上澆花，正當她返身進門時，一個男子突然走過來。

「一個穿著建築背心、戴著硬帽、拿著筆記本電腦的男人，」老人的孫女斯凱勒（Skylar）說，「他從車上走到前門，按了門鈴，他戴著滑雪面具，戴著印有骷髏圖案的手套，還帶著一台電腦。」

「我婆婆是一位非常聰明的女士，她沒有讓他進來。」斯凱勒要求我們只使用她的名字以保護隱私。她說，在同一時間，在婆婆不知道的情況下，還有兩個人不知何故進入了她的後院。當婆婆試圖跑去門口時，那個穿著公用事業制服的人闖了進來。

你可以聽到婆婆的尖叫聲，犯罪嫌疑人拖開婆婆的吉娃娃狗，然後掐住婆婆的脖子毆打她。她的家被洗劫一空，她說，她一生的積蓄都被搶走了。

斯凱勒說，這一事件對她的整個家庭來說是個重大創傷，她想大聲說出來，以提高公眾對這類犯罪的認識，特別是對老年亞裔人士。

「我真的希望針對我們社區的暴力能夠停止。」她希望通過分享此事，可以讓其他的老人能因此不再成為受害者。

從一個家庭成員的行車記錄器上傳來的視頻顯示，三名犯罪嫌疑人捧著滿滿的贓物離開了。德利市警方稱，調查正在進行中，並表示過去也有犯罪嫌疑人打扮成公用事業人員的情況。

斯凱勒已經開啟了一個GoFundMe帳戶來幫助婆婆的康復。

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