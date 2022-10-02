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連環殺手現蹤士德頓 警調查5起相關謀殺案

編譯組／士德頓1日電
連環殺手疑出沒士德頓市，警方正調查五起相關謀殺案。（士德頓警方提供）
連環殺手疑出沒士德頓市，警方正調查五起相關謀殺案。（士德頓警方提供）

士德頓警方周五（9月30日）表示，他們正在調查一個「系列」殺人案件，認為這些殺人案是有關聯的。他們建議居民盡可能避免去偏僻及陰暗的地方，並避免單獨出行。

士德頓警局局長麥克法登（Stanley McFadden）說，警方已鎖定一個 「嫌疑人」，並在周五公布了一張顯示該人背部的照片，這張照片來自其中一個殺人地點附近的監控錄像。

警方表示，他們相信照片中的男子可能與7月8日至9月27日期間發生在Calaveras河北側的五起致命槍擊案有關。每個案件的受害者都是在傍晚或清晨獨自一人時被槍殺。警方告訴士德頓媒體，有些受害者為無家可歸人士。警方表示，根據目前的調查，他們認為這些案件是相關的。

- 7月8日上午12時31分：一名35歲的男子在Kermit Lane的5600街區被槍殺。

- 8月11日晚上9時49分：一名43歲男子在West Lane的4900街區被槍殺。

- 8月30日早上6時41分：一名21歲男子在E. Hammer Lane的800號街區被槍殺。

- 9月21日凌晨4時27分，Manchester大街4400號街區發生一起槍擊事件，一名52歲的男子死亡。

- 9月27日凌晨1時53分，Porter大道900號街區發生槍擊事件，一名54歲男子死亡。 

警方說，第一個受害者是白人，其餘都是拉丁裔。士德頓市府和士德頓犯罪制止者Stockton Crime Stoppers提供總額為8萬5000美元的獎勵來獲取信息，以幫助警方進行逮捕。

麥克法登說：「請記住，我們的受害者有悲痛的家人，他們對此需要一個答案。如果你知道什麽，就請說出來。」

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