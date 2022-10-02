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丁右立辦社區會議 談州撥款、立法流程

記者王子涵／舊金山報導
加州華裔州眾議員、預算委員會主席丁右立1日來到加州科學院舉辦社區會議。（記者王子涵／攝影）
加州華裔州眾議員、預算委員會主席丁右立1日來到加州科學院舉辦社區會議。（記者王子涵／攝影）

加州華裔州眾議員、眾議會預算委員會主席丁右立（Phil Ting）1日來到加州科學院（California Academy of Sciences）舉辦社區會議，為居民介紹州立法、撥款流程，並解答問題，現場約100多名居民參加。

州府今年投資超20億元建設可負擔性住房上，並細分為多個項目，解決如農民住房、附屬住宅（Accessory Dwelling）、遊民庇護等問題。

由於全球通貨膨脹嚴重，人們對於稅收減免的方式展開爭論，丁右立坦言，預算委員會沒有能力找到最需要幫助、受衝擊最大的社區，所以與其進行稅務減免，州府將採取返稅的方式，「超過95億元的退稅將支付加州公民200元到1050元不等。」丁右立說。

州府在交通上投資超150億元，其中近一半投資於公共交通。他表示，這對更加依靠公共交通的舊金山灣區，是個好消息。另外40元將確保在建的交通設施正常運營。

「基礎設施通常需要數年的建設，這期間會遇到很多困難，其中一個就是遊民問題以及公共安全問題。」丁右立說。州府已經在一些地做實驗，找出最好解決公共交通設施內的遊民問題，如建造暖房專門提供給遊民取暖。

他表示，這些問題需要與當地不同部門合作，不是簡單為警局、社區等撥錢就可以解決，他歡迎不同背景、族裔、社區的人們提出建議，為社區提供力量。

協調各地執法部門的合作也是州府關注的議題之一，丁右立提到發生在舊金山的商鋪洗劫犯罪，罪犯通常來自南灣各地，這不是舊金山警局所能單獨解決的問題。州府已經預留資金，加強不同轄區執法部門的合作，共同打擊犯罪。

另外，丁右立還提到除疫情大流行以外，人口老齡化以及醫療機構關閉提出了新的挑戰。「好消息是，州府在試圖擴大對醫療保健的投資。」丁右立說，「在過去幾年，州府對於持續性支出，如醫療、教育，十分地謹慎，所以在今年的經濟低迷期，我們能夠確保在醫療保健方面的投資，這是十分關鍵的。」

丁右立說，州府在交通上投資超150億元，這對依賴公共交通的灣區來說是好消息。（記...
丁右立說，州府在交通上投資超150億元，這對依賴公共交通的灣區來說是好消息。（記者王子涵／攝影）

投資 遊民 加州

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