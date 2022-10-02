金山命名查維街 紀念一年半前遇害泰翁

維查女兒蒙塔尼絲．拉塔納帕科迪希望，新的街名可以提醒下一代，亞裔社區曾遭受的苦難。（記者王子涵／翻攝）

舊金山 Anza Vista社區「維查．拉塔納帕科迪街」（Vicha Ratanapakdee Way）1日正式揭開路牌，以紀念一年半前84歲泰裔老翁維查．拉塔納帕科迪遇襲離世。該事件在疫情大流行期間發展為全國性紀念活動，並直接促成了反亞裔 仇恨運動（Stop AAPI Hate）。維查的女兒表示，這條街將永遠地紀念她的爸爸，和所有仇亞的受害者。

2021年1月28日上午，維查在社區散步時，一名男子突然衝過來，將他推倒在地。他的家人表示，受到攻擊後，維查再也沒有恢復知覺，最終因腦出血去世。

維查是一名退休的審計師，多年前從泰國搬到灣區，幫助照顧兩個孫子。因每天早上都會在戶外散步幾個小時，在社區中小有名氣。 84歲泰裔老翁維查成為反亞裔仇恨運動的標誌。（東南亞青年發展中心提供）

舊金山市議會在年初批准，將原Sonora Lane更名為維查街。這是維查生前經常散步的地方。

維查的女兒蒙塔尼絲．拉塔納帕科迪（Montanus Ratanapakdee）表示，安全是人最基本的權利。她的母親自悲劇發生以來，再也未出門散步，每日都生活在恐懼中。她說：「這讓我尤其傷心。」

拉塔納帕科迪十分感激年輕人出現在現場，支持她的家庭，他們勇敢地為社區發聲，是她一直所期望的。「我們希望新街名可以提醒下一代，亞裔社區尤其是亞裔老人，曾經經歷過的暴力犯罪 。」

社會活動家、韓裔演員金大賢（Daniel Dae Kim）稱，維查的遭遇啟發了全美反亞裔仇視的運動。「這完全不是誇張。」金大賢說，「這猶如乾燥樹林中的一根火柴，它將火焰點燃，形成野火。」他表示，在美國的歷史中不乏有對社區不利的事件發生，其中的許多都從教科書和課堂中消失了，而維查的死不會被遺忘。亞裔社區從中學會了發聲，面對記者和鏡頭講出我們的遭遇，今天的紀念儀式就是發聲的成果。

社會活動家、韓裔演員金大賢表示，維查的死不會被遺忘。（記者王子涵／翻攝）

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）表示，維查將我們大家團聚，他就是我們的家人，每一位亞裔受害者都是我們的家人。他例舉了140年前排華法案（Chinese Exclusion Act）、80年前對日裔的囚禁、40年前對陳果仁的殺害。「他點亮了一代人，造就了一代新的社會活動家，新的社區工作者，讓亞裔社區充滿力量。」邱信福說。

街區更名的提案是由市議員司嘉怡（Catherine Stefani）首先提出的，她表示，蒙塔尼絲．拉塔納帕科迪在過去一年的努力，讓人們團結起來，她對父親的悼念是亞裔社區對抗仇恨犯罪的聲音。