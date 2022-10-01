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藝術漫遊舊金山 外日落區登場 提供疫苗接種

記者王子涵／舊金山報導
市議員馬兆明表示，藝術漫遊街會是邀請遊客重回外日落區最好的方式。（記者王子涵／攝影）
市議員馬兆明表示，藝術漫遊街會是邀請遊客重回外日落區最好的方式。（記者王子涵／攝影）

每月定期舉行的「藝術漫遊舊金山」街會（Art Walk SF）10月將來到外日落區的歐文街（Irving Street），共計82個攤位呈現不同風格的藝術展品，刺激當地小商業。同時，主辦方還與當地社區健康組織合作，推出以「治療的藝術」為主題的健康服務活動，為居民提供施打新冠疫苗服務。

藝術漫遊舊金山街會（Art Walk SF）將到外日落區的歐文街。（記者王子涵／...
藝術漫遊舊金山街會（Art Walk SF）將到外日落區的歐文街。（記者王子涵／攝影）

街會已在Balboa Village、Castro、Divisadero、Fillmore社區舉辦，外日落區街會將在10月8日下午12時至5時，於21街至25街之間舉辦。四個活動街區將被封閉，居民可步行遊覽。街會還包括兒童互動活動、成人健康養生、音樂表演等。

市議員馬兆明（Gordon Mar）表示，當人們試圖從疫情大流行中恢復時，藝術漫遊街會是邀請他們到外日落區的最好方式。他說：「這裡是外日落區的中心，這對於社區很重要。」

外日落區商人和專業人士協會（Outer Sunset Merchants and Professionals Association）主席巴尼克爾（Bill Barnickel）指出，上一次舉行如此重大的活動還是幾年前，他感謝安老自助處的協助，促成街會的舉辦。巴尼克爾說：「這將是一場非常精采的街會慶祝，我很期待與大家合作。」

舊金山藝術委員、商人協會會長菲爾斯（Susie Ferris）表示，舊金山以藝術文化聞名，但疫情期間，藝術社區與小商業遭受重擊，藝術漫遊街會將邀請居民到戶外，欣賞藝術支持小商業。

「我們今年已經在6個不同的社區舉辦藝術漫遊街會活動。」菲爾斯說，「街會給所有舊金山人一個遊覽其他社區的理由，我們不僅要為自己的社區做貢獻，同樣要幫助這座城市恢復。」

安老自助處、美亞醫療集團等社區夥伴在疫情期間就與歐文街的沃爾格林（Walgreen）藥店合作，為居民施打新冠疫苗。此次街會，他們將延續這一合作，為居民提供包括流感疫苗、椅子瑜伽、伸展示範、面部護理、健康檢查、物理療法等服務。安老自助處行政總裁鐘月娟感謝街會的邀請，並為社區組織多申請一個街區，提供活動空間。

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