佩斯金未支持馬宏尼 為麥德誠背書 惹怒進步派

市議員佩斯金（右）與市行政官朱嘉文（左）日前到華埠走訪小商業，宣傳全新的B提案，試圖保持工務局的完整性。（記者王子涵／攝影）

今年5月由市長任命的第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）將在11月選舉中尋求連任，身為溫和派代表的他，主張對毒品犯罪採取強硬態度，支持可負擔住房。但近日，麥德誠在推特上出人意料宣布，他的連任得到進步派市議員佩斯金（Aaron Peskin）的背書，這一消息立刻引起進步派的憤怒，同時溫和派也可能多有不滿。

麥德誠將在11月選舉中尋求連任，他主張對毒品犯罪採取強硬態度，支持可負擔住房。（記者王子涵／舊金山攝影）

麥德誠的主要對手是知名進步派人士馬宏尼（Honey Mahogany），馬宏尼曾是第六區前市議員楊馳馬（Matt Haney）辦公室幕僚長；在楊馳馬當選州眾議員 後，馬宏尼曾表示出對擔任市議員的興趣，她也有機會成為舊金山 首位跨性別市議員。但最終，市長任命同屬LGBTQ社區的麥德誠，兩人都以公共安全作為競選的重心。

麥德誠（右）參加今年同志大遊行，他與馬宏尼同屬LGBTQ社區。（記者王子涵／攝影）。

佩斯金沒有支持同為進步派的馬宏尼，遭到楊馳馬的批評；「掌權市政廳超過數十年的家族成員們，往往會團結在一起，並且超越政治標籤的界定。他們顯然沒有為市民工作，是時候做出改變了。」楊馳馬說，「馬宏尼是一個能夠幫助我們跨過這一困難的候選人，我們需要她。」

馬宏尼（右）曾是前第六區市議員楊馳馬（左）辦公室幕僚長。 （本報檔案照）

對於麥德誠能夠接受來自進步派的背書，溫和派內部相信也將會出現反彈和不解。

對此，佩斯金本人表示，為麥德誠背書並不是他在舊金山政壇幾十年來的反常決定。他在8月份就決定支持麥德誠，隨著在社交媒體的曝光，才逐漸被大眾注意到。

「目前的政治環境中，我們在一些問題上有著非常不同的政治立場，但是他是那種可以合作的人，他傾聽我的意見，並在市政廳有豐富的工作經驗。」佩斯金說。

但事實上，在促進可負擔住房的建設中，兩人有著完全不同的立場。對此佩斯金指出，在租金 控制，政府問責等問題上，他與麥德誠的觀點還是有很多相似處。

佩斯金說：「我認為他對一系列政策議題保持著開放的態度，我們還需要一起工作和探索。」

麥德誠是舊金山市府長期雇員，曾擔任前市府律師夏雷拉（Dennis Herrera）高級顧問十多年，後又出任舊金山警局最高發言人。

對於未支持馬宏尼，佩斯金解釋道，他不知道馬宏尼所代表的或所相信的是什麼。「我所支持的不是被政治刻板印象所定義的，而是我感興趣的，我認為值得支持的人。」佩斯金稱。