灣區控租金 多地陸續通過立法 維權團體：房客受夠了

灣區愈來多城市制定租金管制法令，已掀起另一場租金管制浪潮。（美聯社）

繼屋崙、列治文市、康柯德、阿拉米達縣、拍達路馬和南加州 多個地區之後，康曲柯士達縣的安蒂奧克（Antioch）最近也通過限制租金 每年漲幅的租金穩定法。

隨著加州政府要求各城市在未來十年內興建更多住房，灣區新冠時代的租金管制浪潮已然出現。維權人士稱，這是自矽谷和東灣居民2015年提出限制租金上漲後，灣區出現的最大租金管制浪潮。因為疫情日益嚴重的驅逐房客現象、遊民問題的惡化、破紀錄的房價，讓受夠了的房客表示，坐著等待政府制定替代方案已不再是一項選擇。

康曲柯士達縣房客維權團體Monument Impact資深顧問巴林格（Debra Ballinger）說：「我認為人們想要進一步抗爭，是因為他們受夠了。」

9月27日近兩個小時的安蒂奧克租金穩定法案公眾意見發表會上，並沒有代表房東 的人士反對這項法案，但是，鄰近的阿拉米達縣已有房屋業主提出終止疫情暫停逼遷令的訴訟。

在先前的會議上，安蒂奧克的房東和業界團體認為，2019年通過的加州AB1482法案，已經將租金漲幅限制在10%以內，這已經足夠。Delta房地產經紀人協會會長布里托（James Britto）認為，大部分房東都十分努力配合法規，但不能因為少數人不守法，就要制定更多法律。

安蒂奧克27日通過的法案是仿傚屋崙最近批准的租金法案，正式名稱為「租金穩定法令」（rent stabilization ordinance），它限制租金每年增長的幅度。根據政策，1995年之前興建的出租房屋年租金漲幅不得超過3%或年通貨膨脹率的60%，以較低者為準。

與此同時，房客組織也正在推動相關政策，例如禁止房東騷擾房客，或加強安蒂奧克、康柯德、拍達路馬和阿拉米達縣的逼遷保護措施。

Tenants Together legislative主任辛恩（Shanti Singh）表示，從康曲柯士達縣到橙縣，愈來愈多郊區城市批准租金穩定法案和房客保護措施，這些地區過去較少有房客提出抗爭。辛恩表示，這種轉變要歸因於都會區負擔能力問題延伸到郊區、愈來愈多客房維權者站出來疾呼、疫情帶來的特殊經濟壓力等。

辛恩說：「我認為，這個現象的導火線是通貨膨脹，加上房客已經受夠了他們所受的待遇，因而形成了一場完美風暴。」