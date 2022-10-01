金山天際線 62樓頂端將現漂浮方塊 地震風險低

舊金山新住房建案「漂浮方塊」大樓地點位於620 Folsom Street。（取材自臉書）

舊金山 城市天際線很快就會有新變化，一個「漂浮方塊」（floating cube）將出現在一棟新建築頂端。

這座擁有「漂浮方塊」的新建築，是一棟62層樓高的公寓大樓，提供826個出租單位，包括472間兩房公寓、118間三房公寓，118間一房公寓、118間套房，其中135間是可負擔單位。

「漂浮方塊」大樓將提供826個出租住房單位。（取材自臉書）

這棟被建築師事務所Arquitectonica形容為「南市場街區上空微微發光的燈籠」，位於620 Folsom Street，介於Hawthorne Street和二街之間，靠近馬士孔尼會議中心（Moscone Center），步行就可以到Montgomery Street捷運站。

「漂浮方塊」下方的第54層樓是社區空間，將設置健身 中心和工作區，而「漂浮方塊」內部則是住宅樓層。一樓將會有咖啡 廳和自行車停車場，地下停車場會提供133個停車位和另外300多個自行車停車位。

Rollo & Ridley對大樓地下岩層所做的調查指出，大樓所在地發生地震的風險非常低。

舊金山規畫委員會（Planning Commission）所屬的城市規畫局（SF Planning）28日表示，在拆除建築預定地現有的三層樓辦公樓宇後，需要約36個月的時間大樓才會完工，建設成本約2.5億元。

這項建案是由Align Real Estate提出，尚未獲得規畫委員會的批准；獲得批准後，必須先申請建築執照，才能開始施工。