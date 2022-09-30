史丹福研發全球最大數位相機 重達3噸 大小有如迷你貨車

SLAC國家加速器實驗室研發全球最大數位相機。(SLAC國家加速器實驗室官方臉書)

隱身在史丹福大學 以西山上無標記倉庫內的「SLAC國家加速器實驗室」無菌室，身著全套無塵衣的工程師，研發製造全球最大數位相機，將用來拍攝未來十年夜空。

這個巨型相機被稱為「傳承調查的時空相機」（Legacy Survey of Space and Time Camera，簡稱LSST相機），規模有一輛迷你貨車的大小，重達3噸，需要兩個人才能抬起5英尺的鏡頭蓋。當它離開設計建造所在地SLAC國家加速器實驗室時，將搭乘一架747飛機包機飛行，由一個十人團隊在另一端進行組裝。

這個尺寸的相機實用性有限，如同其名，只有一個目的：用25呎寬的鏡子與32億像素的焦平面捕捉夜空。史丹福大學粒子物理學與天體物理學教授羅德曼(Aaron Roodman)表示，這個想法是建造一台能拍攝整個夜空照片的相機。

研究計畫由聯邦能源部 提供經費、耗資1.68億元。雖然史丹福可能是建造相機的最佳地點，大學所在城市巴洛阿圖卻沒有合適天空可使用它。使用這種相機的地點是智利Cerro Pachon高地沙漠的魯賓天文台(Rubin Observatory)。其具備所需條件，在2萬英呎處空氣平穩。

LSST相機將安裝在一個巨大轉圜上，可以像砲塔一樣旋轉，夜間每15秒記錄一次圖像。每張轉換為3200兆位元的圖像，將透過連接智利到門羅公園的指定光纖線路傳輸。

SLAC國家加速器實驗室與國家光學紅外天文學研究實驗室簽訂一份為期十年的合約，管理魯賓天文台。羅德曼估算，將可看到60億個太陽系星體，其中大部分是小行星，數量是已經觀測到星體的50倍。

和史丹福大學發展許多發明與創新技術不同，LSST相機團隊動機不是潛在利益。羅德曼表示，這是純粹的科學，估計將有一萬名科學用戶使用這些數據，還有其他非科學用途。

LSST相機研發團隊正在製作一部為期十年、有關在天空中移動星體的電影 。史丹福大學物理系教授、卡夫利例子天體物理暨宇宙研究所主任維克斯勒(Risa Wechsler)表示，將每月在校園進行一次免費公開講座，幾年後將開始展示這部十年電影的片段。